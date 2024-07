Rekonstrukce místních komunikací opět ovlivní dopravu v Mladé Boleslavi. Tentokrát se týká třídy T. G. Masaryka, Náměstí republiky a Jičínské ulice, kde je plánována úplná uzavírka provozu. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Stavební práce se dotknou i parkování v celé oblasti.

První část ovlivní dopravu v období 22. až 30. července. Uzavřena bude třída T. G. Masaryka v úseku od křižovatky s ulicí Dukelská ke křižovatce s ulicí Laurinova. Objízdná trasa povede přes ulice Dukelská a Laurinova. „Přístupy k náměstí Republiky a přilehlým domům budou umožněny dočasně z ulice Viničná. Změny v dopravě nastanou i v ulicích Smetanova a S. K. Neumana,“ uvádí na webu města Mladá Boleslav.

Druhá etapa potrvá od 31. července do 4. srpna. Uzavřena bude Jičínská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Na Celně ke křižovatce s ulicí Jilemnického. „V této etapě bude objízdná trasa vedena ulicemi Dukelská – Laurinova, Jilemnického, případně po třídě Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera,“ upřesňují na webu.

Omezena bude také autobusová doprava, a to po celou dobu rekonstrukce. „Od pondělí 22. do úterý 30. července bude uzavřena autobusová zastávka U Sportu a Náměstí Republiky. Od středy 31. července do neděle 4. srpna pak zastávky Rozvoj a Bazén Štěpánka (platí pouze pro linku MHD s označením B),“ sdělují na webu Dopravního podniku Mladá Boleslav.