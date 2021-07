Ano, ohlédnutí: po 13 měsících od zahájení prací už je hotovo. Kompletně – i s přestěhováním 51 lůžek oddělení následné péče (někdejší LDN neboli léčebny dlouhodobě nemocných) z Celna. Dále tam působí rehabilitační oddělení, jehož lůžková část byla rozšířena o jedno patro, kožní ambulance, hematologický stacionář, jehož existence umožní nemocnici rozšířit portfolio podávaných centrových léčiv i ošetřit větší počet hematoonkologických pacientů potřebujících chemoterapii. Nachází se tam ale i personální a mzdové oddělení.

Změnu si pochvaluje primář oddělení následné péče Jiří Janovský. S tím, že i dřív sice oddělení sídlilo v hezkém prostředí – nicméně mimo areál nemocnice. Co to znamená, vysvětluje předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa: „Pro pacienty je nejdůležitější kvalita péče a její dostupnost. Všechna potřebná vyšetření a konziliární služby jsou nyní ihned blízko, což je velká přidaná hodnota.“ Převozy sanitkou na vyšetření do nemocnice už nejsou třeba. Primář Janovský přikyvuje: „Máme zde pro pacienty kompletní zázemí nemocnice. Odpadají tak problémy s převozy. Denně se jednalo o tři nebo čtyři transporty, což je pro nemocné diskomfort,“ vysvětlil. S poznámkou, že změnu si pochvalují i pacienti.

Hezkými slovy nešetřila ani hejtmanka Petra Pecková (STAN), která ve čtvrtek přijela hotové dílo obhlédnout v doprovodu krajského radní pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS). „Nejvíc se mi líbí, že zaměstnanci jednotlivých oddělení mají možnost zasahovat do toho, jak bude jejich nové pracovní prostředí vypadat. Oni si řeší, jak bude vybaveno, jak budou na sebe jednotlivé provozy navzájem navazovat,“ ocenila. Právě takový přístup označila za žádoucí. „Mají potřebné zkušenosti a vědí, co jim při péči o pacienty skutečně pomůže,“ míní.

Čtyřka Klaudiánovy nemocnice

- Pavilon číslo 4 je panelová stavba vybudovaná v 80. letech minulého století, která nesplňovala požadavky moderního zdravotnického zařízení. Navíc byla téměř čtyři patra této budovy vystěhována v roce 2013 po dostavbě nové interny.

- Před rekonstrukcí v budově fungovalo rehabilitační oddělení a kožní ambulance. Také zde sídlila dětská skupina Žabičky pro děti zaměstnanců nemocnice (ta byla loni přesunuta do opravených prostor v budově nemocnice v ulici Boženy Němcové).

- S prvními kroky v rámci rekonstrukce, která vyšla celkově na 150,8 milionu korun, začala nemocnice již v roce 2018: vybudovány byly nové ambulance kožního oddělení (původně se nacházely mimo areál nemocnice v poliklinice Modrá hvězda), vznikly nové administrativní prostory pro oddělení zdravotních pojišťoven, personální a mzdové oddělení, které byly do té doby příliš vzdálené od zdravotnických provozů.

- Na zateplení budovy se podařilo získat dotaci ve výši 3,9 milionu korun od Státního fondu životního prostředí a od Středočeského kraje nemocnice dostala 2,6 milionu na vybudování kožních ambulancí.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje