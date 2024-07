Mnichovo Hradiště čeká rekonstrukce, která významně promění vjezd do města. Ulice Víta Nejedlého sloužila v minulosti jako hlavní tranzitní komunikace, po vybudování dálnice však není nutné, aby silnice byla naddimenzovaná. V následujících měsících se proto promění v upravený městský bulvár. To však pro řidiče znamená další dopravní omezení.

Místo široké silnice, která sloužila před vybudováním dálnice jako hlavní tah na Turnov a Liberec, vznikne městský bulvár, který bude sloužit také chodcům a cyklistům. „Ulice má dnes poměrně nevzhlednou podobu 15 metrů asfaltu. Půjde tak o další fázi kultivace veřejného prostoru,“ uvádí starosta Mnichova Hradiště Jiří Plíhal.

Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap. První etapa rekonstrukce začne 12. srpna, a to v úseku od kruhového objezdu u Lidlu po křížení s ulicí Československé armády. Silnice zůstane po celou dobu první etapy jednosměrně průjezdná. Řidiče čeká toto omezení minimálně do konce letošního roku, poté záleží na počasí v zimě a postupu prací. Rekonstrukci provede společnost SaM silnice a mosty a. s. za 60 milionů korun.

Práce proběhnou nejprve v jednom pruhu, poté ve druhém. „Dojde ke srovnání výškového profilu vozovky a jejímu opatření novým povrchem, k jednoznačnému vymezení jízdních pruhů a parkovacích ploch, aby nedocházelo k blokování výhledů do křižovatek, k obnově chodníků, které budou kompletně bezbariérové, k modernizaci osvětlení přechodů a výsadbě nové zeleně,“ sdělují na webu města.

Po celou dobu bude úsek průjezdný směrem na náměstí, zachovány budou rovněž vjezdy k čerpací stanici a Penny marketu. Během první etapy budou moci řidiči najet z ulic K Vořechu, Dukelská a Československé armády na Víta Nejedlého, v opačném směru to možné nebude. Křížení Víta Nejedlého s ulicemi Ivana Olbrachta a Harantova bude neprůjezdné obousměrně. Během opravy druhého pruhu se situace otočí.

Původně mělo dojít k rekonstrukci již na jaře letošního roku, vítěz výběrového řízení však odstoupil od smlouvy. Předpokládaný konec rekonstrukce je stanoven na jaro 2026.