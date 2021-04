„Zmíněné ambulance budou v Benátkách na poliklinice v provozu do pátku 21. května, od pondělí 24. května do konce srpna budou fungovat v náhradních prostorách nebo pacienty převezmou ambulance v nemocnici – například RTG," popsala mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Některé ambulance jsou omezené už nyní. Na vině je covid. Jedná se třeba o chirurgii, která bude nadále uzavřena po celou dobu rekonstrukce. „Pacienti této ambulance budou ošetřeni na urgentním příjmu nebo v chirurgické ambulanci nemocnice v Mladé Boleslavi," zmínila Kopalová.

Stejně tak se mohou pacienti benátecké ortopedie objednávat do ambulance v nemocnici. Urologická ambulance bude ordinovat od 4. května na urologické ambulance č. 1 v nemocnici v Mladé Boleslavi, a to v úterý od 8 do 12 hodin.

Od 24. května bude uzavřena i plicní ambulance v Benátkách a bude přesunuta do prostor plicní endoskopické ambulance v Klaudiánově nemocnici v 1. patře budovy A. Pacienti se nemusí přeobjednávat - objednané dny a časy zůstávají.

Krevní odběry i v době přestavby poběží dál v Benátkách nad Jizerou. Dočasně ale budou v náhradním prostoru - v oční ambulanci na třídě Osvobozených politických vězňů.

Interní oddělení se také dočasně přesune do benátecké oční ambulance. Čtvrteční provozní doba bude zachována, pouze bude fungovat až od 10 hodin.