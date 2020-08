To, že se vánoční smrk v souvislosti s revitalizací náměstí pokácí, bylo jasné a veřejně známé už od roku 2016, tedy celé čtyři roky. Starosta města Ondřej Lochman však doufal, že se jej ještě na dva až tři roky podaří udržet při životě a po dokončení rekonstrukce ještě třeba pár let vydrží, než se o jeho osudu definitivně rozhodne.

„Stabilita a perspektiva toho stromu je díky všem zmíněným věcem spojených s rekonstrukcí náměstí tak nejistá, že stavba žádá o jeho pokácení již nyní,“ uvedl Lochman před jeho skácením. Strom totiž nejen že nebyl v dobrém stavu, na náměstí se mění úroveň terénu a existovalo také nebezpečí, že stavba dřevinu poškodí, vedou pod ním totiž inženýrské sítě, na kterých je také zapotřebí zapracovat v rámci revitalizace. Kdyby se poškodily kořeny tak hrozilo, že strom zanedlouho spadne. Nyní má jeho dřevo Jednota bratrská, která z něj vyrobí například Betlém.

Přesto má část místních smíšené pocity a strom lituje. „Je to škoda, proč musíme každý rok shánět strom, když ho tu máme. Tohle tedy moc nechápu, vše se dá přeci vyřešit, aby se nemusel kácet,“ uvedla na sociální síti Facebook například paní Jiřina. Často se ale také objevovaly proti názory, které narážely na to, že smrk již nebyl v nejlepším stavu. Většinový názor místních, mimo sociální sítě je však pozitivní, rekonstrukce byla totiž dlouho očekávaná a potřebná.

Nadále město počítá s tím, že se strom bude každé Vánoce dovážet, podobně jako v jiných městech, a to buď darem od místních, nebo třeba z městských lesů. Pokud by tento model dobře nefungoval, tak radnice bude uvažovat nad vysazením nové dřeviny. „Dovedu si představit, že bychom vysadili nový strom,“ připustil Ondřej Lochman.

Stavba pokračuje podle plánu. Za nedlouho se také otevře parkoviště. „Parkoviště se otevře v polovině září, podle harmonogramu se počítalo s tím, že bude uzavřené až do konce měsíce,“ poznamenal Lochman.

Na jižní straně náměstí zůstanou dělníci přibližně do listopadu. Na jaře příštího roku by se pak měli přesunout před radnici s další etapou stavby. Celková rozpočtová cena na rekonstrukci náměstí je odhadovaná na 52 milionu. Na první etapu má připadnout 15 až 20 milionů. Část financí bude hrazena z dotací. S pracemi se začalo hned na jaře a to přes pandemii koronaviru.