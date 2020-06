Na změnu v provozu u Luštěnic na Mladoboleslavsku se musí připravit řidiči využívající silnici I/38, která oblast v okolí Mladé Boleslavi spojuje s Nymburskem, Kolínskem i Kutnohorskem, ale vede ještě dál směrem na Havlíčkův Brod, Jihlavu a Znojmo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V úterý začala rekonstrukce mostu v lokalitě Smilovice-Újezd, jejíž dopady budou motoristé pociťovat do konce listopadu. Práce pod mostem a v jeho okolí sice ještě budou pokračovat, již by však neměly mít dopady na dopravu. Deníku to sdělil Matěj Buček z Ředitelství silnic a dálnic. S tím, že práce na mostě s evidenčním číslem 38-022, které vyjdou na 15,49 milionu korun bez DPH, si vyžádal jeho havarijní stav.