Středočeský kraj hodlá opravit sedmašedesát mostních objektů na svých silnicích II. a III. třídy. Tento plán již schválili středočeští radní a stavby zároveň zařadil do projekční přípravy a do investičního Zásobníku akcí 2021+.V seznamu figurují i některé mosty na Mladoboleslavsku. Jde například o most v Čejetičkách, Horkách nad Jizerou, Bakově nad Jizerou nebo Podlázkách.