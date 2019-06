„V prvotní fázi budeme mít ve městě 60 kol, na podzim k nim plánujeme přidat i elektrokola a koloběžky. Celý projekt se rozjede poslední červnový týden,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Město chce prostřednictvím kol ulevit přetížené dopravě. Start projektu byl původně plánovaný na první polovinu června. Posunul se kvůli tomu, že se zastupitelé nejprve museli dohodnout, jestli bude možné parkovat pouze u určitých stojanů nebo všude na území města.

Jak pro kolo a kde jej vrátit, napoví uživatelům aplikace, kterou je nutné pro provoz Rekola stáhnout do telefonu. Jedině její pomocí lze bicykl obsluhovat.

Město by do budoucna chtělo, aby se pomocí tohoto projektu propojila Mladá Boleslav a Kosmonosy. Prvních 15 minut svezení budou mít cyklisté zadarmo, zaplatí to Škoda Auto. Další půlhodina obvykle vyjde na 24 korun. V Boleslavi by to ale mohlo být 16 korun, aby jízda vyšla na stejné peníze jako svezení autobusem. To je však zatím záležitostí vyjednávání.

A jak to bude s opravami? „Servis a shromaždiště kol bude ve výměníku u fotbalového stadionu, kde je na to dost prostoru. Doufám, že tahle novinka povede k zlepšení dopravní situace ve městě a lidé ji budou využívat,“ dodal Bouška.

Na magistrát ale už nyní přišlo několik stížností na barvu kol. Růžová se některým Boleslavanům doslova příčí.