Rekola definitivně končí. O znovuzavedení sdílených bicyklů ale lidé v Mladé Boleslavi nepřijdou. Službu bude nyní zprostředkovávat firma Nextbike.

Sdílená kola nextbike | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kola by mělo být možné znovu vypůjčovat do pondělí 25. května. Město udělalo nové výběrové řízení, protože s firmou Rekola vypršela roční smlouva. Z konkurzu vyšla jako vítěz společně Nextbike Czech Republic s levnější nabídkou. Místo růžových kol tak budou ulice křižovat modrobílá. „Snažíme se, aby nový dodavatel kola dodal co nejdřív. Doufáme, že to bude od pondělí. Na čemž intenzivně pracujeme,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Bouška.