Rekola naplno vtrhla do Mladé Boleslavi. Zatím to vypadá, že zájem veřejnosti v ulicích města existuje. Lidé se prohánějí na růžových bicyklech a snahu města o úlevu přehlcené dopravě vítají.

„Myslím, že je to určitě super nápad. Určitě je to fajn hlavně pro studenty, dostanou se bez problémů, kam potřebují, přestože nemají auto. Navíc je Boleslav věčně ucpaná, takže kola se určitě vyplatí,“ uvedla Kristýna Žáková, která se těší, že kolo co nejdříve vyzkouší.