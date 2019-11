Rekola budou Boleslavanům k dispozici i v zimě. Jejich počet by se však měl zmenšit. Město chce zimním provozem otestovat, jaký zájem bude o sdílená kola v chladných dnech. Nejen tyto výsledky pak mohou ovlivnit další sezonu.

Půjčit si Rekolo je snadné, prvních 15 minut je navíc zdarma | Foto: Deník / Zuzana Zelenková

Zimní provoz začíná v pátek a potrvá do konce února. Počet kol se pro tuto dobu sníží ze 100 na 60. Náklady na zimní provoz jsou vypočítané přibližně na 680 tisíc. Polovinu by měl uhradit Nadační fond Škoda Auto. „Naše podmínka byla, že to nechceme hradit sami,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Bouška.