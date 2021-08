Přesvědčit se, že právě toto auto patřilo k ozdobám závodu, se o víkendu mohli i obyvatelé Mladé Boleslavi: poprvé tato renomovaná soutěž klasických vozů, jež je v Německu výraznou akcí sezony, zavítala i do českého „města automobilů“.

Zdroj: Škoda Auto

Stalo se tak v rámci připomínky 120 let motoristického sportu v Mladé Boleslavi. Bohatost této tradice připomnělo také zastoupení vybraných modelů škodovek ve startovním poli: automobilka Škoda Auto se zúčastnila s pěti historickými vozy; s dalšími pak vyjeli jiní majitelé.

Trasa soutěže historických vozidel Sachsen Classic vedla ze Zwickau (Cvikova) přes Krušné hory do Drážďan. V sobotu, v rámci etapy věnované oslavě výročí škodováckého motorsportu, pak účastníci putovali z Drážďan do Mladé Boleslavi. Tam projeli i závodem Škody Auto – a ještě odpoledne se vraceli zpět do Drážďan. Tato nejdelší etapa se zároveň stala završením celého třídenního podniku.

Jen o týden dříve se pro změnu dva vozy Škoda Rapid OHV staly ozdobou závodu veteránů mezi Prahou a Bratislavou nazvaného 1000 mil československých. Příznivci mohli obdivovat sportovní provedení z roku 1940 s proudnicovou karoserií, které vzniklo pouze ve 110 exemplářích.

Čerstvě zrenovovaný modrý vůz ze sbírek Škoda Muzea se představil veřejnosti vůbec poprvé, zato tmavě zelený automobil patřící Miroslavu Strouhalovi z Prahy plní roli rodinného auta: vůz, který renovoval 30 let, majitel používá od roku 2010 pro běžný provoz: i k cestám za nákupy, na chatu do jižních Čech (převezl tam i štípačku na dřevo) – a dokonce i na dovolenou do Alp. Jiný vůz Strouhalovi nemají.