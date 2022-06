Kratší uzavírky si vyžádá už nyní v sobotu doprovodný program Rally Bohemia, a to na Staroměstském náměstí, kde se bude konat nejprve od 8 do 11 hodin Bohemia veterán a poté od 11 do 18 hodin Bohemia RC rally. Úplná uzavírka provozu na Staroměstském náměstí tedy bude platit od 8 do 18 hodin. Kromě toho bude v celém prostoru náměstí i zákaz parkování, a to po celou sobotu a v neděli do 10 hodin. Pro veřejnost bude také uzavřeno parkoviště Pivovarská.