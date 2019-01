Raduan Nwelati: Tyhle volby vyhráli komunisté!

Střední Čechy - Dva základní pocity z výsledků krajských voleb ve středních Čechách má Raduan Nwelati, jednička na volební kandidátce ODS. „Z výsledku jsem zklamán, to je pochopitelné. Především ale musím říct, že tyhle volby jsou vítězstvím komunistů, a to nejen ve středních Čechách, ale v celé republice. Myslím si, že mnoho voličů bude v průběhu dalších čtyř let hodně zklamáno z toho, kam se bude kraj ubírat a budou si vyčítat, že volili komunisty."

Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati při volbě kandidáta ODS do podzimních krajských voleb. | Foto: ČTK/Tomáš Jůnek

I když je Raduan Nwelati zklamán z výsledků, na druhé straně byl potěšen. „Musím ale říci, že z celorepublikového hlediska zase ODS ve středních Čechách nedopadla špatně, jsme vlastně třetí v žebříčku v republice." Co lze z volební prohry vyvodit? „Na vyvození závěrů je poměrně brzy. Naše kampaň ve středních Čechách byla, jsem přesvědčen, dobrá. Oslovili jsme obrovské množství občanů. Koho volili voliči, to je věc jiná," řekl včera večer Nwelati." Myšlenky na spolupráci s ČSSD? „Nemyslím si. A nemyslím si, že by ČSSD z hlediska výsledků měla o to zájem. Komunisté mají nyní větší váhu, jistě už nebudou chtít být ve skryté koalici, ale budou se dožadovat míst v krajské radě. Kam se náš kraj bude ubírat, to nevidím dobře." Od začátku kampaně říkal Raduan Nwelati, že spolupráce s komunisty není možná. „To jsem řekl a to platí. Rád bych dodal, že si velice vážím všech voličů, kteří ODS odevzdali hlasy."

Autor: Jiří Macek