Zřejmě zcela unikátní dohodnuté střídaní na postu prvního muže Mladé Boleslavi se blíží. Zřejmě již za dva měsíce skončí osmnáctiletá éra primátorství Raduana Nwelatiho (ODS), který stojí v čele města od roku 2006. Podle povolební dohody z podzimu 2022 jej má nahradit stávající první náměstek Jiří Bouška (ANO + Volba pro Mladou Boleslav).

Jiří Bouška chystaný nástup na post primátora potvrdil. „Ano, stane se to na jaře, přesný termín ještě nevím,“ konstatoval stávající náměstek. Počítá s tím také dosavadní primátor. Podle dřívějších informací bude výměna svázána se schválením letošního rozpočtu města. K tomu by mělo dojít na zasedání zastupitelů buď 25. března nebo 29. dubna. Jeden z těchto dnů by tak pravděpodobně měl být Nwelatiho koncem a Bouškovým začátkem na primátorském postu.

Jedinečné střídání

Podle dostupných informací je to v českých městech v novodobé historii zřejmě vůbec poprvé, co dojde ke změně primátora nikoliv na základě výsledku předchozích voleb, ale na základě povolební dohody až téměř v půli volebního období.

Nwelati oznámil, že na postu náměstka, který převezme právě po Bouškovi, se chce věnovat hlavně rozvoji čtvrti Dubce. To obnáší novou výstavbu, či zajištění stavby páteřní silnice. „To je to, co jsme voličům slíbili a tomu se budu aktivně věnovat. Z tohoto důvodu jsem také rád, že k avizované výměně dojde, jelikož post primátora obnáší nutnost řešit mnohem větší škálu problémů,“ konstatoval Nwelati.

Ve druhém plánu může stát také jeho obhajoba senátorského postu. Volby do třetiny Senátu včetně obvodu Mladá Boleslav a Turnov, za nějž je senátorem, se uskuteční letos na podzim. Pokud se jich Nwelati zúčastní, je zřejmé, že z pozice náměstka bude mít mnohem více času na volební kampaň, než by měl z primátorského postu.

Výsledek nočních jednání

Unikátní rošáda je vyústěním relativně dlouhého povolebního vyjednávání z konce září 2022, kdy po třech dnech a několika uzavřených nočních jednání dospěli k takovému závěru čtyři strany a hnutí, které tvoří stávající koalici. Výsledná domluva stanovila, že první rok a půl si primátorství ponechá dosavadní první muž magistrátu Raduan Nwelati a na jaře 2024 jej vystřídá Jiří Bouška, lídr vítězného hnutí ANO + Volba pro MB. Ten tak stráví v pozici primátora dva a půl roku, tedy až do dalších voleb na podzim 2026.

„Žádné dohadování nebo válčení by nám tu nepomohlo. Proto jsem byl schopen upozadit osobní ambice ve prospěch dobrého fungování města. Domluvili jsme se, že rok a půl zůstane primátorem Raduan Nwelati, společně připravíme dva nejbližší rozpočty města a na jaře roku 2024 si posty vyměníme,“ uvedl tehdy Bouška.

Ten se stal faktickým vítězem voleb, když jeho hnutí ANO + Volba pro Mladou Boleslav získalo ve volbách lehce nad 30 procent, zatímco primátorovi lidé z ODS a TOP 09 dostali o šest procent méně. V poměru mandátů je to 11:9. Obě nejsilnější uskupení pak vytvořili velkou koalici s hnutím STAN a sdružením Hlas pro Boleslav, jak se pojmenovala dřívější kandidátka ČSSD. Dohromady tak má velká koalice 74 procent z posledních voleb.

„Vnímám, že příští časy vlivem očekávaných turbulencí ekonomiky nemusí být vůbec jednoduché, a proto vítám konstruktivní přístup vítěze voleb a jsem připraven v rámci staronové koalice svými dlouholetými zkušenostmi pomoci stabilitě a dalšímu úspěšnému rozvoji města,“ konstatoval po volbách Nwelati.