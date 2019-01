Mladá Boleslav – Chráněnou krajinnou oblast Radouč pomáhali Boleslaváci uklízet už podeváté

Úklid Radouče se letos konal už podeváté | Foto: Šárka Charousková

Slunečné sobotní ráno bylo jako stvořené pro výlet do přírody.



I přesto se ale víc než pět desítek lidí, potažmo převážně školáků, rozhodlo věnovat víkendové dopoledne úklidu Radouče.



Akce se uskutečnila v rámci celosvětového Dne Země, a projekt, do kterého se Boleslav zapojila, nese název Clean Up the World, tedy česky Ukliďme svět.



V Boleslavi ho zorganizovala zdejší pobočka Českého svazu ochránců přírody, ZO Klenice. A něco málo o tom, jak jsou zdejší lidé ochotni se podílet na úklidu svého okolí, prozradila jeho předsedkyně Milada Vrbová.



„Tuhle akci pořádáme už devátým rokem, a snažíme se zapojit do ní obyvatele Mladé Boleslavi. Spolupracujeme také se základními školami, takže jak můžete vidět, většina pomocníků je školou povinná," uvedla.



Pomoci zbavit Radouč odpadků ale přišla i řada dospělých, potkali jsme tu například manžele Pardubské, kteří učí na 8. základní škole, či známého adrenalinového sportovce Petra Manďáka se synem Samuelem. „Byl jsem tu už před šesti lety, a to se náš sešlo jen pár, takže jsem opravdu příjemně překvapen tím, kolik lidí tu dnes je. Chci synovi ukázat, jak je pro nás příroda důležitá," komentoval svou účast.



Skupinka s pracovními rukavicemi na rukou obdržela velké pytle, a po nezbytné instruktáži se mohlo vyrazit.



„Pro děti máme vždycky připravené občerstvení, a aby to nebylo jen o tom uklízení, čeká na ně i přednáška pana doktora Václava Petříčka, který jim tu uklízenou oblast představí a přiblíží, aby vlastně věděli, proč je tak cenná," vysvětlila Milada Vrbová.



A jako odměnu za pomoc pro ně má ZO Klenice ještě jedno překvapení: v červnu se mohou zúčastnit exkurze po chráněných územích Mladoboleslavska.



Odpadky z Radouče v sobotu skončily v kontejnerech, ovšem už za týden je v plánu úklid další lokality. Tentokrát se ochránci přírody vrhnou na Chlum, a opět je každá pomocná ruka vítána.