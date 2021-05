/FOTOGALERIE/ V pondělí se opět po několika měsících otevřely všechny obchody. A lidé toho hojně využili. Někde se dokonce tvořily i fronty. Například před zlatnictvím.

Řada maloobchodníků mohla v pondělí 10. května konečně otevřít | Foto: Kristýna Žáková

Zákazníci se ale už těšili, že si zase nakoupí. „Jsem ráda, už nemám co na sebe. Zásilkové obchody jsou fajn, ale velkou spoustu toho co jsem si objednala, jsem vracela, protože mi to nesedělo," okomentovala nové nákupní možnosti paní Hana.