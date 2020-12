„Chtěly jsme sbírku ukončit v pátek, ale ještě běží dál. Lidé průběžně přivážejí dárky. Další chtějí přijet ještě v neděli odpoledne. Do nedělního večera tedy ještě sbírka běží,“ podotkla jedna z organizátorek akce Hana Kuntošová.

V průběhu týdne chyběly hasičkám desítky dárků. Nyní by se to dalo spočítat na jednotlivé kusy. Několik, hlavně pro větší děti, ale stále ještě chybí. Každý, kdo by chtěl hasičky podpořit, tak to může udělat pomocí webu www.krabiceodbot.cz.

Kromě toho, že je nutné dárečky vybrat a pokud bude nějaký chybět, tak je dokoupit z vlastních zdrojů, je odvážné ženy ale ještě musí také rozvézt. „Musíme ještě na tři místa v České Lípě a jedno v Mladé Boleslavi,“ popsala Kuntošová.

Ta ještě v pátek odpoledne řešila jak dárky dopravit, protože do České Lípy jich potřebovala dostat dvě stovky. Doufám, že nám hasiči ze sousední obce půjčí auto, jinak pojedeme na několikrát,“ podotkla žena.