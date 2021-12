„V tomto případě se jednalo dokonce o mezikrajskou spolupráci,“ uvedla hejtmanka. Na stávající části integrace se totiž kromě 111 středočeských obcí podílelo i 40 obcí z Libereckého kraje a 19 obcí z Královéhradeckého kraje. „Nejvíce na tom ušetří ti, kteří jezdí denně. Ale výhodou budou mít například i ti, kteří jezdí na hory lyžovat. Nyní se tak přímo dostanou na jednu jízdenku až do Špindlerova Mlýna,“ řekla Petra Pecková.

Starosta Benátek Karel Bendl se má stát krajským radním pro silniční dopravu

Starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl připomněl, že se jedná o historický milník a je rád, že může být u toho. „Nyní nás čeká fáze, kdy budou „porodní bolesti“ a lidé si na některé novinky či nedostatky budou stěžovat. To však v průběhu času, až se lidé naučí systém používat, překonáme,“ je přesvědčen benátecký starosta.

Výhody integrace dopravy

Od neděle mohou obyvatelé boleslavského regionu, podobně jako většiny dalších středočeských lokalit, cestovat po celém kraji na jednu jízdenku rozdělenou do časových a cenových pásem. Dá se tak například na stejnou jízdenku cestovat vlakem, autobusem, metrem, či dalšími pražskými dopravními prostředky. Tarify Pražské integrované dopravy jsou levnější než například stávající tarify Českých drah, tedy i na tom cestující ušetří. Lepší by mělo být spojení na Prahu a tvůrci nových jízdních řádů mysleli i na střídání směn a návaznost linek do Škody Auto.

Brožury s novými jízdními řády a dalšími informacemi k novému systému lze zdarma získat na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou a dalších místech, kterých se proměna dopravy týká.