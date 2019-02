Primátor Raduan Nwelati v minulosti několikrát zmiňoval, že není spokojený s podobou navrhovaného rozpočtu. Tentokrát to ale vypadá, že rozpočet dostává svoji finální podobu. „Rozpočet na rok 2019 byl jednomyslně podpořený hlasováním v radě s tím, že se o něm bude hlasovat na zastupitelstvu 25. února, to znamená v pondělí,“ uvedl Nwelati.

Primátor zmínil svojí radost z toho, že se prý v připravovaném rozpočtu podařilo zachovat výrazný podíl investic v rámci příjmů. „Jsem také rád, že se podařilo vyčlenit výraznou částku na městskou polici. Ta je skoro 64,6 milionu korun. Navýšila se také podpora v oblasti školství. Měl by tam být příspěvek na provoz školy a zároveň je tam částka na zkvalitnění školství obecně,“ shrnul s tím, že ještě bude diskutováno o tom, na co bude částka přesně použita.

V neposlední řadě hodlá město navýšit příspěvek pro městské areály jako je třeba zimní stadion. To kvůli tomu, že tyto a další prostory spotřebovávají hodně elektrické energie. Boleslav by také měla věnovat 24 až 25 procent příjmů na velké opravy a investice, kterých by letos mělo být asi 99.