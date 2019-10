„V minulých dnech byla spatřena v okolí naší obce velká kočkovitá šelma – pravděpodobně puma. Maximálně proto dbejte na svou bezpečnost,“ stojí třeba na stránkách obce Nová Telib.

Na informaci reagovala také obec Ledce. „Každý říká, že někdo mu řekl, že ji viděl, nemůžu to tedy potvrdit ani vyvrátit. Občané ale uvádějí, že v Nové Teliby byla puma hlášená,“ řekla Petra Libenská z obecního úřadu Ledců.

Hlášení o údajné pumě už přijali i policisté. A to vícekrát. „Během minulého týdne jsme řešili několik oznámení o výskytu kočkovité šelmy. Mimo jiného jsme poznatky předali příslušným orgánům, do jejichž kompetence problematika spadá,“ potvrdila mluvčí středočeské policie Markéta Johnová.

Zpráva se šíří internetem rychlostí blesku. Kolovalo dokonce i video, které mělo šelmu zachytit.

Pokud by se prokázalo, že se jedná o pumu, vyvstala by mimo jiné otázka, jak se do končin Boleslavska zvíře dostalo. Podle dostupných informací není v regionu hlášen žádný chovatel, kterému by zvíře mohlo utéct.