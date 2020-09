Škola má na čtvrtek a pátek uděleno ředitelské volno. „V současné době zjišťujeme kdo všechno s nakaženým přišel do kontaktu a komunikujeme s hygienou. Jaký bude další postup se uvidí v následujících dnech,“ uvedl ředitel školy Radek Dostál s tím, že všechny další informace a postupy bude škola postupně zveřejňovat na svém webu tak, jak budou přicházet.

Navzdory tomuto případu zůstává z hlediska koronaviru Boleslavsko spíše klidnějším okresem. Počty nakažených zůstávají relativně nízké, během prázdnin se ale několikrát přehouply přes 20. Například v posledním srpnovém týdnu hygienici na území okresu zaznamenali 15 nakažených, ale o týden dříve jich měl okres 29.

Podle vedení Mladé Boleslavi dobrému epidemiologickému vývoji mohlo napomoci třeba to, že se nejprve striktně omezila MHD a době karantény dokonce přestala jezdit úplně. Stejně tak se zastavil provoz magistrátu a přikročilo se k instalaci hygienických kukaní před úřadem, díky kterým se zamezil případný vstup nakaženého člověka na úřad. Oba dva tyto kroky se však setkaly s odporem některých občanů. „Řada lidí to kritizovala, ale kdyby se nám po městě šířila epidemie, bylo by to špatné. Na začátku nikdo nevěděl, co je virus zač a jak s ním bojovat,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.

První březnový případ a uzavřená automobilka

Úplně první případ koronaviru se na Boleslavsku objevil 13. března, už o dva dny později byl zaznamenán první pozitivně testovaný pacient v automobilce Škoda Auto. Dva dny na to se továrna na více než měsíc uzavřela. Když se pak vrátila do provozu, měla stanovená striktní hygienická pravidla. S nimi zdejší zaměstnanci žijí dodnes. Mají doporučené používání roušek nebo dříve přidělených nanošátků. Nadále platí povinnost zvýšené hygieny rukou, k čemuž patří používání dezinfekce AntiCovid. Po celém závodě jsou proto rozmístěné dávkovače dezinfekčních prostředků.

Těžké období covidové karantény na jaře ale ukázalo i pozitivní věci. Města dokázal zmobilizovat své krizové štáby a pracovala i s dobrovolníky, kteří byli ochotní co nejvíce pomoci. Šily se roušky, rozdávala dezinfekce. V Benátkách nad Jizerou se dal dohromady tým dobrovolníků, kteří kromě distribuce lékárenského materiálu chodili venčit psy seniorům nebo jim nosili nákupy. „S dobrovolníky jsme zůstali v kontaktu. Budeme rádi, pokud nám znovu pomohou, kdyby v budoucnu nastala jakákoli další krizová situace,“ podotkl benátecký starosta Karel Bendl.

Zabrat dokázaly i školy, které se přizpůsobily distanční výuce. Úspěch zaznamenali v Bakově nad Jizerou, kde Vojtěch Dvořák, vedoucí z Turistického informačního centra Zvířetice, začal pro místní základní školu točit podpůrná videa, díky kterým mohly děti vidět své pedagogy. I tento projekt by mohl v případě nutnosti pokračovat. „Pokud by to bylo potřeba, určitě zase s videi začneme,“ potvrdil Dvořák.

1. nakažený na Mladoboleslavsku - 13.3.

1. nakažený ve Škoda Auto - 15.3.

17.3. se automobilka na více než měsíc uzavírá

Po dobu karantény v Mladé Boleslavi nejezdilo MHD



Počty nakažených během prázdnin

6.-12.7. - 3

13.-19.7. - 1

20.-26.7. - 4

27.7. - 2.8. - 23

3. - 9.8. - 17

10.-16.8. - 17

17.-23.- 29

24.-30.8. - 15