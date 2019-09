Osud haly bývalé továrny, která se nachází v Mladé Boleslavi u průmyslové školy, je v současné době velmi nejasný. Budova je obecně nevyužívaná. Jen výjimečně se otevře. Jako například nyní při víkendovém festivalu kutilů Maker Faire. Podle náměstka primátora Robina Povšíka existuje ale několik variant řešení pro tento architektonický kousek.

Hala u průmyslové školy v Mladé Boleslavi, ve které se bude pořádat Makers Faire | Foto: Deník / Zuzana Zelenková

Varianty, se kterými magistrát kalkuluje, jsou diametrálně odlišné. Pohybují se od zbourání haly až po její konkrétní využití pro kulturu. Jako možnost zde figuruje úplná demolice objektu a výstavba nového městského bytového domu. Teoreticky by ale prý do budoucna hala mohla sloužit jako výstavní a komunitní prostor pro místní. „Osobně bych rád našel nějaký kompromis mezi využitím prostor bývalé tovární haly, která má svoji jedinečnou atmosféru a výstavbou tolik potřebných městských bytů,“ připustil Povšík, který je prý otevřený všem nápadům, které by objekt oživily.