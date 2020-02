Martina Viewegová je psycholožka z Psychoterapie Anděl a zároveň specialistka na bezpečnost v kyberprostoru. Pořádá nejrůznější přednášky pro děti, rodiče a odborné pracovníky. Se všemi fenomény, na které děti mohou narazit na internetu, se setkává a ač někde jenom přednáší, tak se jí často stává, že za ní po přednášce některé z dětí přijde a chce se svěřovat.

Martina Viewegova | Foto: Psychoterapie Anděl

Sexuální obtěžování na sítích podle ní následky může mít a nemusí. Záleží na primární podpoře z rodiny, na tom, kolik je dítěti let a na jeho sebevědomí. „Nejdůležitější je, abychom to dítě neobviňovali a nedělali z toho ještě větší aféru. Dítě ví, že to nemělo dělat,“ poznamenala psycholožka.