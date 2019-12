Podle psycholožky pak hrozí, že u labilních dětí tyto události mohou být spouštěčem jiných stávajících potíží a problémů dítěte. „Máme zkušenosti z popisování dospělých klientů, když se 'vrací do dětství' v rámci sebepoznávání v psychoterapii,“ zdůraznila odbornice.

Stále ale platí, že je lepší děti nestrašit a čerta raději nechat v pekle. Rodiče si podle ní většinou neuvědomují, že nevhodný způsob setkání s převlečenými čerty negativně ovlivňuje psychiku především malých dětí.

„Nezřídka takové nevhodné setkání u některých menších dětí může mít různé negativní důsledky v podobě například koktání, pomočování, zažívacích, či trávicích potíží, nočních děsů nebo fobií, které se nemusí projevit hned,“ dodala Nekolová.

Rodiče by děti neměli návštěvou čertů, nebo tím, že je odnesou do pekla strašit. Měli by dítě na setkání předem připravit, vše mu vysvětlit, ale rozhodně tento zážitek nepoužívat jako zastrašovací výchovný prostředek, pokud nechtějí zklamat důvěru svého dítěte, či riskovat poškození jeho zdraví.