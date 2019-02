Dolní Bukovina /FOTOGALERIE/ – Z okolí penzionu Naveta v Dolní Bukovině se tento víkend ozývalo štěkání a hlasité pobízení majitelů pejsků. Konaly se tu totiž oficiálně první DDT GLADIATOR GAMES, do kterých se přihlásilo neuvěřitelných 62 pejsků. Závody v bull sportech byly rozděleny do dvou dnů. V sobotu pejsci typu bull závodili ve čtyřech disciplínách a v neděli ve třech.

Jedná se o disciplíny psích sportů, které jsou náročné na sílu a dynamičnost. Pejsci tak zde měřili své síly v několika disciplínách, kterými byly high jump - skok do výšky, long jump – skok do dálky z odrazového můstku, weight drag pull – pes musí s připnutými saněmi a příslušným závažím urazit stanovenou vzdálenost v časovém limitu, treadmill race – pejsek běhá upnutý v postroji na běžícím páse v časovém limitu, wall climbing – pes musí vyběhnout po stěně co nejvýš a a-frame – pes musí během jedné minuty v co nejvyšším počtu překonat překážka ve tvaru A.

„Je nás pět, co jsme GLADIATOR GAMES založili. Už delší dobu jezdíme po České republice i do zahraničí. Řekli jsme si, že si založíme něco svého, protože pejsky máme rádi a děláme to pro ně,“ řekl jeden z organizátorů akce Marek Kvaško. „Není to procházka růžovou zahradou. Dát všechno do kupy něco obnáší,“ dodal Kvaško s tím, že zorganizovat takovou akci není žádná legrace.

Na závodech přišla řeč i na skutečnost, že se spousta lidí těchto psích ras bojí. „Bojové plemeno neexistuje. Jsou to psi, kteří mají vůli, mají sílu a každé plemeno se hodí typově pro jinou povahu člověka. Bojoví psi nejsou. Bojového psa z něj udělá až páníček,“ řekl jeden ze sponzorů a zároveň soutěžících Jakub Výborný.