Mladoboleslavsko - Celý první týden října 1995 plnila noviny kauza hrozící stávky lékařů a posléze odvolaného ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Také se ovšem bouralo, rozšiřovala se telefonní síť a redaktoři hovořili s Janem Železným o stavbě takzvaného Železného centra

Výstava obrazů Luďka Maňáska v muzeu navštívili aktéři divadelní hry Paní z moře, Veronika Žilková, Ivo Theimer a Oldřich Vízner. | Foto: Petr Svorada

5. října 1995

Ke sporům v tehdy ještě utečeneckém táboře v Jezové docházelo i v dobách, kdy kapacita areálu byla podstatně nižší a obyvatelé byli zejména Evropané. Právě před 20 lety se psalo o incidentu mezi dvěma Iráčany a jedním Arménem, kteří se spolu v jídelně porvali kvůli náboženským neshodám. Potyčka skončila zraněním jednoho z nich.

6. října 1995

Rádio Jizera se na čas odmlčelo. Mladé regionální rádio tehdejšího majitele Petra Šmída přistoupilo 4. října k nepopulárnímu kroku na neurčitou dobu zastavilo vysílání. Důvodem byla technologická závada a s ní související nízká kvalita vysílání. O postupu nápravy byli posluchači informováni na rádiu Delta.

Mladá Boleslav jednala o využití plochy kasáren 9. května v Jičínské ulici. Jako jeden z možných způsobů využití byl jmenován pronájem firmě, která by areál využívala jako odstavné parkoviště pro kamiony.

Rekonstrukce mnichovohradišťského divadla se nachýlila. Nová přípojka plynu, kotelna, jevištní technika, ale také zbrusu nové mezipatro ve foyer divadla. Dokonce zmizely i mnohými proklínané mozaiky kolem jeviště.

Boleslavští sportovci se naposledy rozloučili s Lubomírem Kyselou, závodníkem Liberce a Mladé Boleslavi a funkcionářem oddílu atletiky TJ Auto Škoda.

7. října 1995

Cukrovarnická kampaň, která začala 27. září 1995, byla počátkem října v plném proudu. Do Dobrovice mířilo denně 4100 tun řepy, tedy zhruba o jedenáct tisíc tun méně, než tomu je v posledních letech.

Řepov se těšil na nejmodernější telefonní ústřednu v okolí. Obrovský zájem o zřizování telefonních přípojek nestíhala společnost Telecom uspokojovat. Tak se stalo, že v Řepově bylo počátkem října 89 neuspokojených přihlášek. Polovina měla být vyhověno do konce roku, zbytku v roce novém. Radim Kočí, ředitel Telecomu, rovněž informoval, že obec bude mít nejmodernější digitální ústřednu, která nahradí starou analogovou. Pro společnost se jednalo o teprve druhou satelitní ústřednu po Kosmonosech.

10. října 1995

U Čisté se bouralo vždy. K hromadné nehodě devíti automobilů došlo na křížení hlavního tahu na Českou Lípu s místní silnicí druhé třídy 9. října ráno kvůli husté mlze. Do Klaudiánovy nemocnice bylo převezeno celkem šest osob, jeden musel v nemocnici nocovat.

11. října 1995

Redaktoři Boleslavského deníku zastihli na oslavách 70 let mladoboleslavské atletiky českého oštěpaře Jana Železného, kterého se zeptali na budoucnost takzvaného Železného centra, rozestavěného oválného objektu v ulici Na Radouči. „Ne, prodávat to nebudu," nechal se tehdy slyšet olympionik, který konstatoval, že stavba, která se na několik měsíců zastavila, by měla být na jaře 1996 dokončena.

Přes sto příznivců trampování se o víkendu sešlo u Jizery při zakládajícím ohni ranče Caracas. Hrálo se, zpívalo a vzpomínalo jako obyčejně dlouho do noci. K vidění byl kůň Karel, práskalo se bičem a i jinak se trampsky dovádělo. Dnes bohužel stylový areál ležící v sousedství Rožátova a pláže v Podlázkách zeje prázdnotou.