Základní škola na Husově náměstí v Benátkách nad Jizerou musela na čtvrtek a pátek svým žákům udělit ředitelské volno. Důvodem je, že se několik tamních zaměstnanců během přípravného týdne dostalo do kontaktu s osobou nakaženou Covidem – 19, což se prokázalo až druhého září, tedy po zahájení nového školního roku.

Všichni dotčení zaměstnanci čekají na testy, které by měli podstoupit o víkendu. Podle toho jak dopadnou se ve škole rozjede další postup a případná karanténa pro ty, kdo s nimi přišli do kontaktu. V pondělí 7. září pak škola začne výuku s upraveným rozvrhem, tedy bez účasti lidí, kteří setrvají v domácí karanténě. „Školní družina bude fungovat, ale necháme na zvážení každého, zda dítě do družiny pošle," vysvětlil ředitel školy Radek Dostál. Jídelna pojede dál v běžném režimu.

Pokud budou výsledky testů v pondělí u všech testovaných negativní, škola se v úterý rozjíždí podle normálního rozvrhu. Pokud bude někdo z pedagogů nemocný, to znamená, že jeho test bude pozitivní, půjde do karantény. „Nebude ale pravděpodobně nutné uzavření celé školy, protože dotyčný je již nyní v domácí izolaci. Ostatní s negativním testem se pravděpodobně zapojí do výuky," vysvětluje vedení školy. Instituce nadále vše komunikuje s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

Je to otázka času

Příprava tohoto školního roku, stejně jako pololetí toho uplynulého, byla pro všechny školy okresu velmi náročná a uzavření hned na začátku je přímo rána do vazu. I v dalších Mladoboleslavských městech kalkulují se všemi eventualitami a obávají se, aby nemuseli své instituce uzavírat. „Zatím je v Mladé Boleslavi vše v pořádku, ale počítáme s tím, že je to jen otázka času, než budeme muset některou školu také uzavřít,“ popsala boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Situace je zatím dobrá také v Mnichově Hradišti. „Prozatím nemáme informaci o tom, že by na některé škole musela být nařízena karanténa,“ uvedl hradišťský místostarosta Jan Mareš.

V Bakově nad Jizerou doufají, že se podobný problém jako v Benátkách ve městě nevyskytne. „U nás všechno jede standardně a doufám, že to tak vydrží co nejdéle,“ podotkl Bakovský starosta Radim Šimáně.

Situace je prozatím klidná také v Dobrovici a v Bělé pod Bezdězem. Ovšem v Bělé se škola rozjede až v pátek. Museli tam totiž o něco prodloužit prázdniny, jelikož před začátkem školního roku nebyly dokončeny všechny práce na rekonstrukci tamní školy a družiny.