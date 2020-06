První etapa opravy Masarykova náměstí zdárně pokračuje

Mnoho investic budou muset města v okrese stopnout. Rozjetých, plánovaných a dotací ošetřených akcí se to ale netýká. Pro obce by to znamenalo větší problémy, než když budou pokračovat podle plánu. A tak také v Mnichově Hradišti, zatím bez větších problémů, pokračuje první etapa rekonstrukce tamního Masarykova náměstí.