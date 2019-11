S adventem je v Mladé Boleslavi pravidelně spojeno mnoho kulturních akcí. Ty sebou nenesou jen zábavu, ale i řadu těžkostí pro řidiče. Ti se totiž budou muset připravit na dopravní omezení.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Na Staroměstské náměstí již Compag zdobí vánoční strom. Dorazil sem z Láskova a právě s ním se pojí také jedno významné dopravní omezení. To připadne na 1. prosinec, kdy se bude strom rozsvěcet. Podél silnice a na Staroměstském náměstí se nebude moci parkovat. Auta ten den také nesjedou Na Parkán – a to mezi 7. hodinou ranní a 21. hodinou večerní. Podobné to bude také 5. prosince při akci Mikuláš.