Pár týdnů před svátky jara se začaly šířit zprávy, že se letošní Velikonoce budou muset obejít bez pomlázek. Stejně jako velikonoční dekorace měly patřit mezi zakázané zboží, které v době stavu nouze nesmí být na trhu v nabídce. Dlouho nebylo jasné, zda jde o fake, nebo bizarní skutečnost. Nakonec ministerstvo průmyslu oznámilo, že v maloobchodě bude možné velikonoční sortiment včetně pomlázek prodávat bez omezení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Dokázali na to obchodníci na Boleslavsku v krátké době do Velikonoc reagovat? Průzkum Deníku potvrdil, že to většina z nich zvládla.