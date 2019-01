Mladoboleslavsko - Nákup školních pomůcek je čím dál dražší. Rodiče prvňáčků odhadují, že za pomůcky a další vybavení školáků utratí tisíce korun.

Školní pomůcky - ilustrační foto | Foto: Deník / Ladislav Mareš

Příprava na start do nového školního roku je období, které se v mnohém podobá předvánočnímu shonu.



Nejen, že se to v papírnictvích hemží davy zákazníků, ale do značných obrátek se dostává také výdajová část rozpočtu nejedné domácnosti. Zejména té, kde jsou děti školou povinné. Na celém Mladoboleslavsku usedne v novém školním roce do lavic v základních školách na osm a půl tisíce žáků.



„Do prvních tříd by mělo podle zápisu zamířit 488 nových žáků," uvedla tisková mluvčí mladoboleslavského magistrátu Hana Koišová.



„Ve školách, které spadají pod městský úřad v Mnichově Hradišti, usedne poprvé do lavic kolem sto padesáti školáků," řekla na dotaz Deníku Jaroslava Kolomazníková z tamního odboru školství.



Nákup pomůcek do školy patří k posledním dnům letních prázdnin a určitě bude pokračovat i v září. Podle slov prodavaček v obchodech se školními potřebami lze největší nápor očekávat až po zahájení výuky.



Mnozí rodiče a ani žáci totiž ještě nevědí, jaké sešity a pomůcky budou potřebovat. Nejvíce nyní nakupují pomůcky rodiče prvňáčků.



Pryč je doba, kdy byli žáci prvních tříd ve škole vybaveni základními pomůckami, které škola získala přímo ze státního rozpočtu.



Takzvané „pastelkovné" se snižovalo tak, až zcela zaniklo. „Část školních potřeb pro prvňáčky nakupujeme z našeho rozpočtu," řekla Ivana Hatašová, učitelka první třídy jedné ze škol v Mnichově Hradišti.



„Máme informaci o tom, že by každý prvňáček měl dostat kufřík s pomůckami od Středočeského kraje. Co v něm ale bude nevíme, kufříky by měly dorazit až v pátek," dodala učitelka.



Podle jejích slov i přesto zatím škola pro nové žáky nakoupila stírací tabulky, obyčejné tužky, gumu i ořezávátko. Děti dostanou i pracovní sešity.



Existenci tajemného kufříku nám nepřímo potvrdili i lidé na Středočeském kraji.



Měl by spolu s rozvrhem hodin obsahovat také základní pomůcky pro nejmenší školáky – tužky, gumu, pastelky, nůžky, voskovky a mnohé další školní potřeby. Podle informací Deníku by mohly v kufříku být i reflexní vestičky a pásky, zajišťující větší bezpečnost malých školáků.



Kufříky budou v pondělí v některých školách dětem předávat zástupci Středočeského kraje.



To, jakými pomůckami mají být školáci vybaveni, se liší nejenom podle toho jakou třídu základní školy navštěvují, ale požadavky se různí i v jednotlivých školách.



Některé učitelky dokonce po dohodě s rodiči potřebné pomůcky nakupují hromadně, a ušetří jim tak alespoň část starostí.



Na jiných školách řešili předání seznamu školních potřeb rozesláním emailu.