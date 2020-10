Petra Linharta, který má fitko SimplyFit v Kosmonosech jsem zastihla zrovna ve chvíli, kdy se svými zaměstnanci řešil, co budou dál dělat. „Čekal jsem omezení, nečekal jsem uzavření. Když nás vynechali z první vlny restrikcí, tak jsem byl překvapený, čekal jsem omezení lidí na metr,“ uvedl Petr Linhart s tím, že jeho zařízení nemá ambici jakkoli nařízení obcházet. Podle jeho názoru ale rozhodně nepůjde pouze o čtrnáct dní. „Budeme se v těch dvou týdnech, nebo spíš měsíci, čtrnácti dnům nevěříme, věnovat údržbě a možná něco přistavíme. Vylepšíme to a budeme se těšit, až nás ti šašci zase otevřou,“ vysvětlil provozovatel.

Předpokládá však vysoké ztráty. Doposavad v Simplyfit přišli asi o 30 procent tržeb. Nyní je pravděpodobné, že se fitness centrum dostane až do padesátiprocentní ztráty. Petr Linhart si přesto zachovává optimismus: „Nepoloží nás to, musíme to přežít!“

Populistické rozhodnutí

Špatná nálada v pátek zavládla také v boleslavském fitku Dream Gym. „Je to populistické rozhodnutí, které nikam nepovede, za 14 dní se křivka nezploští, spíše to bude růst,“ myslí si jeho majitel Roman Maršálek s tím, že i podle jeho názoru nastalý stav nepotrvá pouze čtrnáct dnů. „Sportovní život posiluje a zlepšuje imunitu. Dva dny zpátky pan Prymula říkal, že fitka zavírat nebudou,“ zmínil Maršálek s tím, že současná situace může být pro mnoho fitek likvidační. Sám pak vidí dvě řešení, buď nechat populaci promořit, nebo zavést lockdown a zavřít ji doma.

Podobně je na tom i oblíbený Marvel Gym, jeho osazenstvo nové informace ve čtvrtek muselo zapít. Nyní uvažují, co v současné situaci dělat. S rukama v klíně rozhodně sedět nehodlají. „Asi se pustíme do nějaké rekonstrukce, nic jiného dělat nemůžeme. Dobrou náladu nemám. Hroutit se z toho ale také nemůžeme,“ uvedl spoluprovozovatel centra Pavel Lepič, ani on však nevěří, že bude zavřeno pouze čtrnáct dnů.

Od 9. září je navíc uzavřen také městský krytý bazén v Mladé Boleslavi.

Situace na poli fitness center je špatná celorepublikově. „Více než 10 center fitness center muselo podle našeho průzkumu po první koronavirové epidemii ukončit svou činnost," popsala prezidentka fitness komory ČR Jana Havrdová. Polovině ze současných provozů pak podle ní už nyní klesly příjmy i návštěvnost o více než 50 %. Úplné omezení provozu fitness center bude mít pro velkou část provozovatelů fatální důsledky. I bez zásadních restrikcí se oproti běžnému období předchozích let totiž výrazně snížila návštěvnost fitness center.