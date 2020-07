Většina číselných linek již nyní funguje ve stejném formátu jako dřív, tedy před pandemií. V jízdních řádech ale zůstalo několik trvalejších změn. Ty se týkají hlavně linek A, B a C.

Linky A, B a C, které dříve jezdily po dvaceti minutách, a na několik týdnů z jízdních řádů zmizely, aby se vrátily v hodinových intervalech, budou doplněny rychlolinkami, které se ode dneška přejmenovaly na RA a RB. Linku C pak doplní číselné linky. Všechny zastávky mají být obslouženy několikrát do hodiny.

Rychlolinky pak zůstanou v provozu mimo špičku. „Do příměstských částí jezdily rychlolinky, ty jsme vynechali v době přepravní špičky, protože byly nahrazeny číselnými linkami,“ připomněl Jakub Kašík z Dopravního podniku Mladá Boleslav. V provozu tedy zůstanou rychlolinky R1-8, které pojedou jednou za hodinu.

Novinky v dopravě nebudou zřejmě platit jen po dobu prázdnin. Varianta platící od 1. července bude v provozu minimálně i v září. „Bez vyzkoušení v běžném provozu nepoznáme, zda je tento model funkční,“ poznamenal Kašík. Později by tak mohly přijít ještě dodatečné změny.

Prázdninový jízdní řád

Kromě toho, že se část dopravy vrací do původního stavu, je zároveň ode dneška v platnosti prázdninový jízdní řád. „Omezení související s prázdninami je v jízdních řádech označeno negativní značkou 14 (na linkách: 20; 33; 41; 60; 61; 70; 71; 80). Na lince 60 bude navíc jezdit spoj označený negativní značkou 19,“ dodala mluvčí dopravního podniku Hana Kopalová.

Dopravní podnik pak všechny cestující žádá, aby dále dbali zvýšené hygieny. Takže přestože to není již z nařízení vlády nutné, měli by zvážit, že si na obličeji ponechají i nadále roušky.