Více než stometrový vlak stál po čtyři dny na mladoboleslavském Hlavním nádraží, kde ukazoval, převážně mladistvým, jak škodlivé mohou být zakázané i společensky tolerované drogy. Základem k tomu byl film na pokračování, který byl natočen tvůrci vlaku na základě skutečného osudu člověka, který na svojí závislost doplatil životem a navíc do ní zatáhl i své nejbližší. Součástí je také opravdové "feťácké doupě". Na konci vlaku čekal na pubertální návštěvníky také workshop. Ovšem, aby celá akce jen tak nevyšuměla, navazují na ni nejrůznější slohové i výtvarné práce a po několika měsících chodí do škol policisté, kteří dětem znovu pouštějí film a problematiku s dětmi otevírají.

V Mladé Boleslavi byl Revolution train v rámci svojí letošní tour po republice. Dále zamířil do České Třebové, odkud poputuje do Ostravy. Na Mladoboleslavsko se ale určitě vrátí. „Poptávku na Mladoboleslavsku máme, takže se o vašeho kraje ještě určitě vrátíme. Máme zájem z několika měst. Cena vyjde na 108 tisíc na den, to ovšem není konečná suma, zbytek ceny hradí velcí sponzoři, celkově na cca 240 tisíc korun na den,“ uvedl autor projektu Pavel Tůma. Zpátky na Mladoboleslavsku by vlak mohl být v příštím roce.

Revolution train obyčejně bývá k vidění „zaparkovaný“ v pražských Dejvicích. Poslední tři roky ale křižuje celou republiku, aby děti ve věku 10 – 17 let upozornil na škodlivost návykových látek.