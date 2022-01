Protáhnou se příští vánoční trhy přes Nový rok? Radnice to zvažuje

Víceméně nouzové řešení s nedávným uspořádáním Novoročních trhů v Mladé Boleslavi a jejich úspěch přivedly vedení města k možné termínové změně při pořádání příštích adventních trhů. Netrvaly by podobně jako v minulosti pouze do Vánoc, ale mohly by se přehoupnout i do nového roku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Novoroční trhy v parku Výstaviště. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Ukázal se zájem lidí o akce tohoto typu. Budeme zvažovat například to, že by trhy na Výstavišti trvaly třeba ještě týden po Novém roce,“ řekl primátor Raduan Nwelati (ODS). Největší zájem zaznamenali pořadatelé na Silvestra, kdy se prodalo 2 662 vstupenek. Vše bude také záležet na epidemiologické situaci. Letošní adventní trhy se právě kvůli pandemickým opatřením nemohly konat. „Nechtěli jsme obcházet daná opatření například přejmenováním trhů, jako to udělala některá jiná města, nepovažujeme to za správné. Ale domluvili jsme se s obchodníky, že pokud to situace dovolí, uspořádáme Novoroční trhy, což se také stalo. A zejména jejich první část měla úspěch a velkou návštěvnost,“ konstatoval primátor. Opilecký rekordman. Na záchytce strávil sedm nocí za měsíc, dluží 39 tisíc Jeho slova potvrzují i zveřejněná čísla. Novoroční trhy v parku Výstaviště se konaly od 27. prosince do 16. ledna. Podle organizátorů je navštívilo zhruba 38 tisíc lidí a prodalo se přes 30 tisíc vstupenek na atrakce. Příznivý byl i ohlas veřejnosti na trhy konané v netradičním, přesto stále svátečním, čase. To, že Novoroční trhy byly až nečekaně úspěšné, potvrdil Milan Pruner, předseda představena společnosti Kultura MB, která trhy pořádala. „Lidí chodilo opravdu hodně a zájem byl skoro takový, jako býval v minulých letech na trzích před Vánoci,“ řekl Milan Pruner. Na trzích byly kromě stánků s občerstvením i pouťové atrakce, jako například hvězdolet, ruské kolo, autodrom, kolotoč či jízda na ponících pro malé děti. V době trhů také vozil zájemce po městě kočár s koňským spřežením. Trhům na Výstavišti dodávají vždy zvláštní atmosféru bohatě nasvícené stromy v parku. VIDEO: Bankovní lupič stále uniká, policisté žádají řidiče o záznamy z aut Městská policie hlídala trhy v podstatě 24 hodin denně. I když pro veřejnost byly otevřené jen čtyři hodiny, strážníci museli zajistit veřejný pořádek nejen v této době, ale zároveň i ostrahu celého prostoru ve zbylé části dne a noci. Z hlediska bezpečnosti nedošlo k žádné mimořádné události. Jak uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta, pouze v prvních dnech museli strážníci zakročit, aby se lidé příliš neshlukovali ve frontách před atrakcemi, a také museli jen občas vykázat obtěžující problémové osoby. Lidé oceňovali i doprovodný program. Velkou pozornost přitáhla například vystoupení kapely KTP, sboru Paprsek či Bohuše Matuše. Zatímco na konci prosince a v prvním lednovém týdnu byl zájem lidí o návštěvu trhů veliký, po nástupu dětí do škol a rozjezdu výroby automobilky se počet návštěvníků v druhém lednovém týdnu snižoval.