Lidem, kteří město znají, není třeba dlouze vysvětlovat, kde se v Mnichově Hradišti nejvíc bourá. Svědčí o tom rychlá reakce uživatelky sociální sítě Anny Nohynkové. „To tam bude mini kruháč,“ upozornila na nedostatek místa. Má za to, že už nynější křižovatka je přehledná, dobře značená – a problém nevidí v dopravním řešení, ale spatřuje jej zejména mezi volantem a sedačkou. Pro toho, kdo neumí dobře jezdit a nerespektuje předpisy, bude podle ní nebezpečný i kruhový objezd. V tom se s ní částečně shoduje i Petr Novák. Přínos kruhového objezdu ale vidí: když už se tam bourá, bývá to v nižších rychlostech – a tak tyto nehody zpravidla nemívají tolik závažné následky.

Kvůli budoucímu kruhovému objezdu však hejtmanka do Mnichova Hradiště nejela. Sama zmínila, že v doprovodu radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) přijela poděkovat za práci týmu očkovacího centra. Prohlédla si také dům pro volnočasové aktivity dětí postavený městem, který je přihlášen do soutěžní přehlídky Stavba roku Středočeského kraje.

Starosta města Ondřej Lochman (STAN) nicméně vidí jako hlavní bod programu setkání Peckové s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou (SLK); přijel i starosta Turnova Tomáš Hocke (STAN). „Tématy společného jednání bylo posílení spolupráce obou krajů v otázce cestovního ruchu, propagace a péče o region Českého ráje,“ upřesnil Lochman. „Velkým tématem byla i doprava, a to jak ta alternativní díky projektu cyklotrasy Greenway Jizera, tak i rychlé železniční spojení Liberec–Praha; rovněž regionální doprava a bližší propojení hromadné dopravy včetně jízdních tarifů,“ upřesnil.

Lochman, který je i členem zastupitelstva Středočeského kraje, současně naznačuje jisté „zaječí úmysly“. Představitelům obou krajů totiž předal analýzu možné změny územně správního členění – konkrétně přiřazení Mnichova Hradiště i s celým územím takzvané obce s rozšířenou působností (ORP) do správního obvodu Libereckého kraje. Správním obvodem se rozumí územní působnost konkrétně vymezených úřadů státní správy; nemusí se však krýt s hranicemi kraje.

„Bližší spolupráce ORP Turnov a ORP Mnichovo Hradiště jakožto moderátorů spolupráce obou krajů může přinést posílení služeb a infrastruktury pro občany,“ uvedl k tomu Lochman. Naznačuje současně, že ve hře by mohly být i úvahy o vytvoření nového okresu. „Změna by občanům v regionu mohla zásadním způsobem zjednodušit úřední agendu,“ míní mnichovohradišťský starosta. Jednohlasně se připojuje i Hocke: „Otázka zvažované změny, případně vytvoření nového okresu, by mohla občanům zásadním způsobem přiblížit státní správu obyvatelům obou ORP – a bude nadále sledována.“