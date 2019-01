Dolní Bousov - Bourání příček, výměna oken i střechy a zateplení. Nejen tím prochází budova Městského úřadu v Dolním Bousově, kterou se radnice po letech využívání rozhodla zrekonstruovat. A jak se říká, vzala to pěkně od podlahy.

Rekonstruovaný úřad spolkne 19 milionů. Pomůže dotace, úvěr i městský rozpočet | Foto: Lucie Růžková

„V současné době se nacházíme zhruba v polovině prací. Podle smlouvy by mělo být hotovo do 15. října," sdělil starosta Miroslav Boček s tím, že i přesto je před stavebními firmami a řemeslníky ještě pěkný kus práce.

Budova úřadu je více než sto let stará, a tak zde není nouze o milá, či nemilá překvapení. „Například při stavbě výtahové šachty se zjistilo, že je zde neúnosné podlaží. Dobrý není ani stav podlah ve všech kancelářích v prvním patře," popsal Miroslav Boček.

Pozitivní ale je, že jsou dokončené veškeré bourací práce, to znamená, že k zemi musely nejen omítky, ale také několik příček. Opravená je už věž, což si mohou prohlédnout lidé, kteří na náměstí T. G. Masaryka čekají na autobus nebo navštěvují místní obchody.

Zčásti už je vyměněna také konstrukce střechy. Krov v tomto týdnu tesaři dokončí a zároveň položí i novou střešní krytinu.

Postupně se na rekonstrukci budou střídat řemeslníci. „Je potřeba zavést novou elektřinu, zdravotní techniku či informační technologie, bez nichž moderní úřad nemůže fungovat," vysvětluje starosta. Přiznává, že léto bude sice náročné, ale výsledek pak bude sloužit dalším generacím.

Tento měsíc úřad zateplí

Na konci června by se firma měla z interiéru přesunout do exteriéru a začít zateplovat budovu. Miroslav Boček dále řekl, že vybraná mají v tuto chvíli okna i barvu fasády. „Nechali jsme si zpracovat pět variant, z nichž jsme si jednu demokratickým hlasováním zvolili. Jakou konkrétně, to si necháme jako překvapení. Jisté ale je, že úřad bude barevně odlišený od základní školy. Přece jen je to instituce a měla by být výrazná," naznačil starosta. Více skutečně prozradit nechtěl.

Dispozice zůstanou i po rekonstrukci z více než devadesáti procent zachované. Jedinou zásadní změnou je, že špatně se pohybující lidé už do patra nebudou muset šlapat po vysokých schodech, ale budou moc pohodlně vyjet výtahem. Na radnici přibudou i toalety pro imobilní obyvatele.

„Odbor místního hospodářství, který je nejvíce využívaný, lidé nově najdou v přízemí místo stavebního úřadu, aby jim byl lépe přístupnější," vysvětlil.

Starosta se nepřestěhuje

Na stejném místě zůstane matrika, stavební úřad se přemístí do prostor bývalé knihovny. V prvním patře zůstane i nadále vedení radnice, tedy zpět do své kanceláře se sem přestěhuje starosta, místostarosta, tajemník a finanční odbor. Obřadní místnost zůstává na stejném místě, bude pouze zrekonstruovaná.

Radnice nově využije i podkroví. Po rekonstrukci zde vznikne prostor, kde budou jednat zastupitelé, a část věnují na uložení archivních materiálů a spisovnu. Nebude zde chybět ani sociální zařízení.

V současné době je městský úřad rozdělen na dvou místech. Ve škole úřaduje starosta, místostarosta, tajemník, místostarosta a matrika. V budově bývalé květinky na náměstí je stavební úřad a odbor místního hospodářství.

„Komunikujeme společně dobře, jsme od sebe 300 metrů. Na začátku se ale muselo vyřešit propojení počítačů, což se povedlo," dodal Miroslav Boček s tím, že v tomto stavu zůstanou minimálně do konce roku. Po kolaudaci teprve začnou řešit vybavení kanceláří a zpětné stěhování.

Náklady na celou akci se vyšplhaly na 19 milionů bez DPH. Na zateplení budovy, střechy a výměnu oken přispěl dotací Státní fond životního prostředí necelými třemi miliony. Zbylou částku uhradí zčásti z rozpočtu města a z úvěru.