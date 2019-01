Mladá Boleslav -Rada města schválila zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci krytého bazénu.

Venku prší, fouká, děti se nudí, vás bolí záda a láká vás myšlenka zaplavat si? V Mladé Boleslavi? Zapomeňte na to! Ve slibech ze strany vedení města se krauluje špatně.

Ale teď se snad blýská na lepší časy a vypadá to, že bychom za tímto výdobytkem moderní doby konečně nemuseli cestovat desítky kilometrů do okolních měst (například do třikrát menšího Jičína). Stavba krytého bazénu v Mladé Boleslavi dostává reálnější obrysy. Ve čtvrtek totiž rada města schválila zadání veřejné zakázky. To proběhne formou zjednodušeného řízení, na projektové dokumentaci by se mělo začít pracovat už od počátku příštího měsíce a hotová by měla být letos v říjnu.

Rozhodne cena

Podle slov prvního náměstka primátora Adolfa Beznosky má město pro volbu nabídky jediné kritérium, a to je cena, za niž budou zájemci schopni projekt připravit. Město chce na výstavbu areálu využít jednak finanční prostředky z rozpočtu, ale počítá částečně i s dotacemi, proto v tuhle chvíli připadá v úvahu pro stavbu pouze lokalita pod Pírkovým sanatoriem, poblíž restaurace Koliba. „Nový akvapark nijak nebude omezovat prostor lesoparku Štěpánka, nedojde ke kácení stávající zeleně. Stavět se bude na volném prostranství,“ tvrdí mluvčí města Hana Koišová.



Řada lidí ale vidí tohle umístění jako největší problém plánované výstavby. Někteří zastupitelé poukazují na neekonomičnost této varianty, od počátku se uvažovalo o tom, že nový bazén by měl navázat na stávající zrekonstruované koupaliště na Jičínské ulici.

A jak by měl boleslavský akvapark vypadat? Maximální kapacita bude 320 lidí a areál bude koncipován tak, aby si na své přišli jak sportovní nadšenci, tak rodiny s dětmi. Součástí bazénu bude recepce, společné šatny s převlékacími boxy, sociální zařízení, sprchy, plavecký bazén s šesti dráhami, tribunou a ochozem pro diváky, takže tu bude možnost pořádat plavecké závody. Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati k tomu dodává: „Plavecký bazén je koncipován tak, že pokud se tam budou konat závody, tak je možné, aby sem diváci chodili jinudy než šatnami.“

Dvojí vstupné

Jako v každém moderním akvaparku, ani tady nebude chybět wellnes a rekreační bazén s řadou atrakcí. V plánu je divoká řeka, masážní rošty a trysky, skluzavka se třemi dráhami, pod nimiž bude dokonce jeskyně, nebo třeba populární tobogán.



Samozřejmostí je dětský bazének s brouzdalištěm pro nejmenší plavce. Zajímavým řešením je návrh, že si návštěvníci budou moci vybrat, jestli chtějí vstupenku do rekreační části, do plavecké části, nebo do obou zón, od čehož se pochopitelně bude odvíjet cena vstupného. „Uvědomujeme si, že jsou lidé, kteří si chtějí pouze zaplavat nebo zde naopak stráví více času s dětmi,“ vysvětluje Nwelati. Na koupání v novém bazénu se podle ujištění zástupců magistrátu lidé mohou těšit už brzo, na podzim roku 2013.