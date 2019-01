Mladá Boleslav – Iniciativa 10 týdnů pro Nové Boleslavsko je v plném proudu. Obyvatelé regionu, a to jak jedinci, tak instituce, mohou prostřednictvím webových stránek www.noveboleslavsko.cz být impulsem ke zlepšení života v regionu. Na zmíněném webu nalezne každý formulář, který vyplní. Všechny podněty budou pečlivě zváženy.

Podpora z programu směřuje i do oblasti služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel; těmi mohou být senioři, sociálně vyloučené skupiny a děti. Důležitou oblastí je pro iniciativu také otázka prevence, vzdělávání v sociální oblasti a integrace sociálně vyloučených lidí a znevýhodněných skupin do společnosti.

Program Nové Boleslavsko si také bere za cíl podpořit například výstavbu moderních domovů pro seniory, kde by s péčí mohly pomáhat nejmodernější technologie a život zpříjemňovat řešení pro mobilitu či trávení volného času.

Podpory by se v tomto programu mohli dočkat rovněž lidé upoutaní na invalidní vozík, kde si iniciativa klade za cíl vylepšit bezbariérovost. Sociálně vyloučení by mohli využívat nových služeb, které jim pomohou s jejich problémy. Stejně tak chce platforma spolupracovat s organizacemi, které pomáhají například matkám samoživitelkám.

Podle náměstkyně mladoboleslavského primátora Miroslavy Kašpárkové by měl Nadační fond ŠKODA AUTO podpořit aktivity v sociální oblasti, které budou mířit především na cílovou skupinu osob bez přístřeší, lepší integraci cizinců a na seniory. „Dále jakékoliv aktivity, týkající se zajištění bezpečnosti ve městě a transparentnosti agenturního zaměstnávání,“ uvedla náměstkyně. Podle jejích slov v Mladé Boleslavi chybí sociální poradny pro osoby bez přístřeší, pro cizince, dluhové poradny, poradny pro pečující osoby.

Problematika sociálních služeb souvisí i s personálním podstavem, který obor zažívá. „Kombinace platové nabídky, požadavku na vysokoškolské vzdělání a mzdové konkurence v automobilovém průmyslu způsobuje, že se v Mladé Boleslavi velice těžko hledají kvalifikovaní pracovníci do jakékoliv sociální služby,“ vysvětlila Miroslava Kašpárková.

Náměstkyně označila Nadační fond ŠKODA AUTO jako důležitý prvek ve spolupráci mezi městem a automobilkou. „Funguje jako nejjednodušší a transparentní prostředek pro zacílení a tok financí mezi oběma subjekty. Díky existenci fondu může město Mladá Boleslav snáze financovat různé projekty za podpory ŠKODA AUTO,“ uvedla.

Poskytovatelem sociálních služeb v Mladé Boleslavi je vedle dalších organizací Centrum 83. To se zabývá pomocí a podporou lidí s postižením. Podle ředitelky zařízení Luďky Jiránkové by tu uvítali možnost získat ubytovací zařízení pro lidi s mentálním postižením. „Takový objekt se musí upravit, zrekonstruovat, předělat na bezbariérový,“ řekla k problematice. Vedle toho tu je ale i další oblast, která by si zasloužila pozornost. „Pomoc bychom uvítali i v oblasti chráněného trhu práce, určité chráněné dílny, to tu také postrádáme,“ dodala náměstkyně Kašpárková.