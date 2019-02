Malý Rohozec – I když v pivovarech tvrdí, že extrémní počasí nenahrává příliš konzumaci piva, pivovary v regionu hlásí, že jsou v podstatě se zájmem o piva z Mladoboleslavska a Českého ráje spokojeni. Nadmíru. Oslovení zástupci pivovarů se shodují, že extrémní počasí konzumaci piva sice nepřeje, nicméně letos si na spojitost extrémního tepla a spotřebě piva paradoxně nestěžují. Hlásí nárůst prodeje. Ve Svijanech, v Rohozci i v Podkováni.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

"Obecně má velmi horké léto na prodej piva vliv spíše negativní. To letošní bylo výjimkou, pivovary celorepublikově zaznamenaly meziroční zvýšení prodeje, Ve Svijanech asi o dvě procenta. Celorepublikově byl nárůst podle Svazu pivovarů a sladoven vyšší, okolo deseti procent. Svijany ale zase měly větší odbyt sudového piva, které jinde mírně klesalo. Prodali jsme i nadprůměrně více "desítek". Letní sucho nicméně moc výrobě piva nenahrálo. Urodilo se méně ječmene, horko navíc zhoršuje jeho kvalitu, pokud jde o použití pro sladovny. Ještě hůř je na tom chmel. Odhaduje se, že jeho úroda bude letos až o třicet procent nižší, kvalita by ale neměla být příliš poznamenána. To je situace na straně dodavatelů. Pivovary mají ještě vlastní zásoby a pivo se bude vařit nadále,“ uvedl Luboš Spálovský, mediální zástupce svijanského pivovaru.

Za první pololetí nicméně Svijany navařily 333,3 tisíce hektolitrů piva, zhruba o 18 tisíc více než ve stejném období loňského roku, kdy navařily rekordních 638 399 hektolitrů piva. Na odbyt šlo vedle nejprodávanějšího Svijanského Mázu všech 13 svijanských piv včetně pěti speciálů.

Nadšení vládne v Podkováni. „Prodej piva šel nahoru přibližně o 15 procent, zato prodej vody šel nahoru dokonce třikrát,“ uvedl jednatel pivovaru Antonín Červený. Loňský výstav v pivovaru Podkováň činil přibližně 10 tisíc hektolitrů piva, k tomu stočili asi dva tisíce hektolitrů vody – stáčí tu také kojeneckou a perlivou vodu.

Antonín Červený předvídá, že komplikace mohou vzniknout kvůli letošní úrodě. „Jarní ječmeny se příliš nepovedly, takže slady zřejmě nebudou nejlepší, a nám pivovarníkům tak dá určitě více práce uvařit z toho dobré pivo,“ dodal Červený. Podle něho je z podkováňské pivní produkce nejoblíbenější už deset let jedenáctka, která před lety převzala pomyslnou štafetu oblíbenosti po slabším desetistupňovém pivu.



V Pivovaru Rohozec vloni zaznamenali výstav těsně pod hranicí 70 tisíc hektolitrů piva. „Vše nasvědčuje tomu, že na konci roku si budeme moci říci, že jsme loňský výsledek překonali,“ věří ředitel pivovaru. Extrémní tepla přála limonádám, především se dobře prodávala Erko - Malina a Erko – Oranž. Z piv v Rohozci kraluje jedenáctistupňový Skalák, hned za ní se drží desítka Podskalák a Rohozec Ypsilon.



Letošní novinkou v Rohozci bylo před sezonou uvedení pivního mixu R-Mix Pomelo, lahvového piva s limonádou. A na červnových slavnostech se doslova zaprášilo po osmnáctistupňové novince Unger. „To není běžné pivo, je to spíše pivo likérové. Vyrobili jsme ho u příležitosti oslav od vzniku republiky a nazvali ho Unger po zakladateli našeho pivovaru Ferdinandu Ungerovi,“ podotkl Jungmann.

Další novinkou bylo plechovkové půllitrové jedenáctistupňové pivo Skalák. „Na září chystáme v rámci Dnů českého piva dodat do vybraných restaurací sudové třináctistupňové pivo, které máme běžně jen v lahvích a v sudech jej dodáváme pouze při slavnostních příležitostech,“ dodal Jungmann.

Čerstvě byl Pivovar Rohozec v rámci Žateckých slavností také oceněn prvním místem za třináctku tmavou v kategorii Speciál a dvěma třetími místy – v kategorii tmavé výčepní pivo jej získalo pivo Rohozec X a mezi polotmavými pivy Rohozec Jedenáctka řezaná.

V Žatci se dařilo i světlému jedenáctistupňovému pivu z Kláštera, které skončilo v kategorii Světlý ležák třetí. Výstav v Klášteře se podle informací z webu pohybuje ročně kolem 70 tisíc hektolitrů piva. Další informace z Kláštera se nám včera nepodařilo zjistit.