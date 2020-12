U benátecké hájenky si lidé vybírají z jehličnanů z městských lesů. Zájem zákazníků o borovice a stříbrné smrky tam podle Radka Laciny ze Správy městských lesů Benátky nad Jizerou stoupá.

„Ve srovnání s minulým rokem je vyšší zhruba o desetinu,“ potvrdil Lacina a doplnil, že letošní prodej pokračuje až do 23. prosince.

Výběr už na podzim

Stromky doplňujeme průběžně. Jsou uříznuté nejvýš tři nebo čtyři dny, nemáme je uskladněné někde v halách už dva měsíce před svátky,“ připomněl.

Cena vychází z výšky stromků, za borovici zaplatí zákazníci korunu za centimetr, za smrk dvě koruny. K částce se pak přičítá ještě daň z přidané hodnoty.

Pro čerstvé stromečky si lze zajet až do 18. prosince i do zahradnictví Sekvoj v Kobylnici. „Jsme malá firmička s malou plantáží, kde máme pár stovek sazenic,“ uvedl Tomáš Dobrkovský ze Sekvoje, kam je nezbytné den předem zavolat a jehličnan si rezervovat.

Stromek si přitom zákazník může vybrat už několik měsíců před Vánoci svátky přímo na plantáži. „Označí si ho fáborkem se jménem a telefonním číslem, my pak stromek před svátky připravíme nebo přijdou s dětmi a uříznou si ho sami,“ vysvětlil Dobrkovský. U ceny záleží na výšce jehličnanu, pohybuje se mezi čtyřmi až šesti stovkami.

Zákazníci z daleka

Na plantáži v Bělé pod Bezdězem, kde plantáž vánočních stromků obhospodařuje rodina Plačkových, už prodej skončil. Trval přitom jen sedm dnů, během kterých zmizelo několik set jehličnanů. „Už jsme vyprodaní, to jsem dosud nezažila, letos to byl totální masakr,“ uvedla Bohdana Plačková, podle které tentokrát nekupovali stromky jen lidé z blízkého okolí, ale přijížděli ze vzdálenosti až padesát kilometrů. „Prodala jsem všechny stromky a teď ještě stihnu napéct cukroví. Zároveň mám ale černé svědomí vůči zákazníkům, kteří k nám chodili léta týden před Vánoci,“ poznamenala Plačková.

Za tři až čtyři roky

Následujících pár let v Bělé pod Bezdězem stromky v prodeji nebudou. Další dorostou do vánoční výšky za tři až čtyři roky. Přípravy na plantáži přitom začnou už na jaře. „Sázení je to nejjednodušší, sazeničky se pak musí chránit před plevelem, pak se podsazuje, když se sazenice neujmou. Od metru nebo kolem metru se dělá korekce růstu, pokud se kroutí vršky,“ upřesnila Bohdana Plačková, která spolu s manželem provozuje zemědělskou výrobu. „Do plantáže běhám já, manžel sedlačí,“ dodala.