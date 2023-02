Naznačuje to rozhodnutí krajských zastupitelů o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Středočeská centrála cestovního ruchu, přičemž radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) připomněl jeden z důvodů pro vydání nové zřizovací listiny: „Identifikace nepotřebného majetku svěřeného k hospodaření a jeho vrácení zřizovateli.“ Tedy převedení z hospodaření turistické centrály do majetku kraje.

Jedná se právě o areál Vrchbělá, o jehož budoucnosti se debaty mezi středočeskými politiky vedou dlouhodobě. A nyní se zdá, že nadešel čas udělat kroky směřující k hledání nového provozovatele či možná vlastníka, který si s jeho využíváním bude vědět rady. Z pohledu kraje jde o majetek, který nic nepřináší a jen dlouhodobě polyká peníze. Kupříkladu někdejší myšlenka, že by do atraktivní krajiny nedaleko Bělé pod Bezdězem mohly vyjíždět děti na školy v přírodě, vzala zasvé, když ztroskotala na nezájmu.

Komplex určený zejména pro rekreaci a aktivní odpočinek začal kraj při okraji někdejšího vojenského prostoru Ralsko budovat za úřadování hejtmana Ratha, první části byly uvedeny do provozu za hejtmana Miloše Petery (ČSSD). Zprvu byla starost o areál svěřena Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, později byl majetek převeden pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu. Ani tak však nikdo pořádně neví, co s ním – a jak dosáhnout toho, aby byl kraji prospěšný. Myšlenky na možný prodej se tudíž objevují už několik let; napříč střídajícími se politickými reprezentacemi ve vedení kraje.

Tip na výlet: Zvířata, Bezděz i Zvířetice na jednom místě. Vrchbělá má všechno

Hotel Relax kraj pronajímá soukromému provozovateli. K tomu Švenda uvedl, že ještě před dvěma roky kraj takto získával 17 tisíc korun měsíčně, tedy 204 tisíce korun za rok. Kraj však Vrchbělá stojí ročně osm až deset milionů: jde o náklady na údržbu, sekání trávy, provoz kempu, minizoo… Radní míní, že aby byl areál schopný ekonomického provozu, je třeba, aby se ho ujal soukromý majitel.

Už v minulém volebním období, v letech 2017 a 2019, nechávala tehdejší rada kraje vypracovat analýzy možností využití. Vyplynulo z nich, že v úvahu přichází vedle dlouhodobého pronájmu prodej – a pokud by chtěl kraj uvažovat o provozování hotelu ve vlastní režii, vyžádalo by si to dovybavení, což by přišlo na desítky milionů korun.

Už tehdy se jako nejreálnější varianta jevilo Vrchbělou prodat – ovšem v té době by to problém. Jednotlivé součásti areálu kraj stavěl s přispěním evropských dotací podmíněných takzvanou udržitelností projektu, kdy je stanoveno období, po které záměr musí fungovat tak, jak byl vybudován. Došlo sice také na propočty kalkulující s možností prodeje, kdy by kraj musel dotace vracet, to se však ukázalo jako nevýhodné.

Areál Vrchbělá: Někdejší vojenský prostor teď láká rodiny k aktivnímu pohybu

Dnes už je situace jiná, připomněla zastupitelka a někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): poslední termín pro udržitelnost vypršel loni v listopadu. „Teď už vracení dotace nehrozí,“ potvrzuje i radní Švenda.

Opět se tak vracejí úvahy o možnosti prodeje, ale i pronájmu celého areálu, které nejdříve posoudí rada kraje. Změna zřizovací listiny centrály cestovního ruchu, již zastupitelé schválili, otevírá cestu ke změnám. „Jsme připraveni areál převzít a dodělat nedokončené věci,“ uvedl radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

Nyní je podle něj situace taková, že na areál kraj vynakládá 10 milionů korun ročně, přičemž částka získávaná za nájem je nízká. Klonil by se tedy k tomu, aby kraj pronajal celý komplex: jak hotel, tak sportovně rekreační areál. „Byť by to nebylo za hodně peněz, ušetřilo by se 10 milionů,“ míní. Hlavními atrakcemi jsou bruslařská dráha, rozhledna, lanové centrum, dětské hřiště a minizoo.