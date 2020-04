ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na Valečově bylo dokonce více lidí, než kolik jich sem zavítá v létě. Ti se nerozpakovali a udělali si ohýnek například v uzavřeném amfiteátru. A tak se místní parkoviště uzavřelo, spolu s dalšími, která jsou v dikci Obce s rozšířenou působností (ORP) Mnichovo Hradiště. Hradiště šlo ale ještě dál. V průběhu týdne zde nainstalovali dopravní značení podél cest, aby tam lidé nemohli nechávat svá vozidla a vyrazit třeba do Drábských světniček.

Chodit do přírody a parků samozřejmě možné je, má to však své podmínky, „To nařízení říká, že by lidé měli vyjít do parku a ven, ale měli by se zdržovat v místě trvalého bydliště a to neznamená, že mají jezdit na výlety,“ uvedl místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš.

Všechna nařízení nyní budou ve zvýšené míře kontrolovat policisté a to jak městští tak státní. A ne jinak je tomu i v Bakově nad Jizerou, kam by se nyní turisté mohli přesunout. Ale i tady mají smůlu.

Omezení platí pro: Dneboh, Olšina Drábské světničky, Boseň, Valečov, Na Vyhlídce, Žďár, Příhrazy.