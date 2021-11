Nemusí tedy být jisté, že se všechny ohlašované akce nakonec opravdu uskuteční. Na počátku týdne to nicméně vypadá, že by si v příštích dnech v Mladé Boleslavi mohli přijít na své vyznavači rozmanitých způsobů trávení volného času.

Pro pondělní podvečer připomíná Šárka Charousková z magistrátu floristický seminář, který připravilo Komunitní centrum Klementinka. Od 17.30 bude Aneta Novotná zájemce učit, jak si vlastnoručně vyrobit ten nejúžasnější věnec na dveře. Úterní podvečer umožní přenést se do doby sklonku 16. století a první poloviny následujícího 17. věku – alespoň těm, kteří se vypraví na mladoboleslavský hrad. Muzeum Mladoboleslavska, jež tam sídlí, nabídne od 17 hodin přednášku nazvanou Jiří Kezelius Bydžovský a jeho svět. Jakub Procházka bude hovořit o Jiřím Kožíškovi (podle dobové módy používajícího polatinštěnou podobu svého jména), který byl městským písařem, posléze i primátorem, pak uprchlíkem, následně vězněm kvůli nekatolické víře a nakonec správcem kůru literátů – a především se proslavil jako autor mladoboleslavské „kroniky“ – celkového sepsání dějin města s důrazem na tehdejší novou dobu: tedy události 17. století.

Středa by měla být pestřejší. Už od rána, od osmi hodin, se v suterénu magistrátu počítá s vánočně laděnou prodejní výstavou prací klientů sociálních služeb. Dvě hodiny po poledni chce knihovna oslovit ty, kteří se čtenáři teprve stanou: chystá Knihohrátky s batolátky; program pro děti do tří let a jejich doprovod. Výrobu vánočních věnců nabízí od středeční 16. hodiny Rodinné centrum & Café Koupák v areálu městského koupaliště. A Café Svět ve stejném čase, tedy od čtyř odpoledne, ohlašuje Antarctic Ice Marathon 2019: diashow výtvarnice a běžkyně Lenky Fryčové.

Na čtvrteční odpoledne i podvečer, v čase mezi 15. a 19. hodinou, ohlašuje Komunitní centrum Klementinka program provázející rozsvícení vánočního stromku. Muzeum Mladoboleslavska chystá od 16.30 zapojení do Projektu Krokus – sázení cibulek krokusů k uctění památky obětí holocaustu; zde konkrétně jako připomenutí židovských dětí, internovaných za války na boleslavském hradě. A v domě kultury by čtvrteční večer měl patřit hudbě: od 19.30 je ohlášena XIX. swingová bitva.

Pátek má odpoledne v městské sportovní hale nabídnout 17. kolo florbalové superligy, když zde od 17 hodin poměří síly s místními borci Sokoli Pardubice. Od 18. hodiny se pak mladoboleslavská hvězdárna chystá nabídnout poučení o hvězdářských dalekohledech. Dále ohlašují na večer své programy dům kultury chystající koncert z cyklu Na scestí, kdy mají vystoupit kapely Mrakoplaš a Větrno (od 19.30 v divadelním sále), a Club Forum se Semafor Party (od 21.00).