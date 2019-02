Mladá Boleslav/ Na Městském stadionu v Mladé Boleslavi se od této sezony nesmí kouřit. Zákaz platí pro celý areál, kuřáci mají docela vážný problém

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Kouření způsobuje smrt! Takové a další nápisy doslova svítí v černém provedení z krabiček s cigaretami. „Jak by vám bylo, kdyby vám někdo skoro dvě hodiny hulil pod nos jednu cigaretu za druhou a vytahoval je z krabiček s nápisy: Způsobuje rakovinu. Zničí vám to celou radost z fotbalu,“ říká například dvaatřicetiletý Honza, který se před několika lety do Mladé Boleslavi přestěhoval z Německa. „Byl jsem v Berlíně deset let pracovně a mají tam s kuřáky stejné problémy,“ říká.



Vážný problém s kuřáky se rozhodlo řešit i vedení FK Mladá Boleslav. „Pro mnoho lidí je opravdu nepříjemné, když vedle nich na tribuně sedí silný kuřák a pálí jednu cigaretu za druhou. To musíme zastavit,“ řekl Deníku prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek.



Na nedávné tiskové konferenci proto manažer pro obchod a komunikaci Petr Svěcený vyhlásil úplný zákaz kouření v areálu Městského stadionu Mladá Boleslav. Fanoušci tak budou muset s cigaretou až za bránu.



Zákaz se sice u většiny fanoušků přítomných na konferenci setkal s nadšením a potleskem, ale kuřáci nadšení nejsou. „Platím si za vstupenku velký prachy a je moje volba, že kouřím. Při hře bývá nervózní atmosféra, to nikdo nevydrží. Měli by umožnit kouření alespoň mimo tribunu,“ říká jednapadesátiletý fanoušek Milan z Boleslavi.



Zabiják číslo jedna, kouření, se stává nepřítelem pro řadu institucí. Zákaz kouření platí například ve vnitřích prostorách mladoboleslavské Škody Auto. Zaměstnanci mají k dispozici jen přesně vymezené kuřácké koutky. Firma ve spolupráci s odbory KOVO navíc pracuje na tom, aby zaměstnanci kouřit přestali a hradí jim odvykací programy. Například nedávno zaměstnanci dostali zdarma drahé, moderní a účinné odvykací léky.