Vpravo od závor ze směru od centra Mladé Boleslavi je malý křížek s již zašlým nápisem, který zde byl umístěn na památku obětí neštěstí. Za tragédii tehdy mohla závorářka, která usnula a nesundala závory. Autobus plně naložený dělníky pak vjel na koleje ve chvíli, kdy se tam řítil vlak. Závorářka šla později na pět let do vězení, ale propustili ji už v roce 1972, protože trpěla rakovinou. Obviněný byl i řidič, který se nepřesvědčil, zda vlak nejede. Ten však byl jednou z obětí nehody.

Dnes je na místě křížek, na kterém je vyrytý špatný počet obětí. To by se ale mohlo změnit. Podle boleslavské opoziční zastupitelky Jany Krumpholcové by si uctění obětí této velké nehody zasloužilo důstojnější památník. „A nemělo by být problémem jeho okolí udržovat v pořádku. Ostatně památníček stále zůstává připomínkou lidského selhání, jakého se může dopustit kdokoliv z nás,“ řekla.

Lepší památník opravdu možná bude. Mluvčí magistrátu Šárka Charousková uvedla, že vedení města v tuto chvíli situaci prověřuje a radí se s odborníky. „Doposud nebyl tlak na to, aby se tam stavělo něco jiného. Toto téma bude otevřeno na příští radě města,“ potvrdila.