Princip je jednoduchý. Ráno rodiče vysadí dítě na předem určeném místě. Tam pro něj bude připraven zajímavý program, zajištěno je většinou i občerstvení na celý den. S největší pravděpodobností si najde i kamaráda, jelikož je vše postaveno na skupinkách po 10 až 25 dětech. Odpoledne si rodiče potomka opět vyzvednou. Až na výjimky trvají programy 5 dní, a to od pondělí do pátku mezi 8. a 17. hodinou.

Popularitu příměstských táborů ukazuje i rychlost, s jakou jsou vyprodány. „Každý rok pořádáme sportovní tábor. Letos bylo vyprodáno během jednoho měsíce, přičemž jsem přednostně kontaktovala rodiče, kteří tábor využili v předchozích letech,“ uvedla Hana Kružíková, koordinátorka Komunitního centra Klementinka v Mladé Boleslavi.

Letos v Klementince přibyl i výtvarný tábor. Dva z jejich programů, badatelský a s pejsky, mají stále volnou kapacitu. Centrum pro své aktivity využívá společenskou místnost a vnitřní prostory, které jsou ideální pro tyto akce. Součástí je i rozlehlá zahrada. „Během roku tyto prostory využívají pro cvičení především senioři, ale ti se v létě spíše odebírají na své zahrádky, proto jsme se rozhodli uspořádat více táborů,“ vysvětlila Hana Kružíková.

Badatelský tábor plný pokusů, tvoření a her se odehraje v termínu 19. - 23. srpna a vyjde na 3700 korun, přičemž v ceně je veškerý materiál, cestovné a občerstvení. O týden později proběhne tábor s pejsky, tentokrát pouze třídenní, kde se děti naučí starat o psy. Cena je 2250 korun.

Kutilové ve věku od 6 do 12 let si přijdou na své v mladoboleslavské Pluhárně. Naučí se pracovat s různými materiály a využívat zajímavé technologie, například 3D tisk. Pochopí, jak fungují běžné věci. Dřevo, papír ani plast už jim nebudou cizí. Celý program je doplněný o sportovní aktivity. V nabídce jsou dva turnusy na konci srpna. Za 5 dní rodiče zaplatí 4000 korun.

Ve stejném termínu, tedy 19. - 23. a 26. - 30. srpna, se odehraje kemp, kde naučí děti bruslit. Zájemci ve věku od 5 do 15 let kromě výuky jízdy na bruslích zažijí i kreativní aktivity nebo výlet do lanového parku Ostružno. Celý program je protkán výukou angličtiny. Jeden turnus vyjde na 5390 korun. Inline tábor nabízí i Klub dětí a mládeže v Mnichově Hradišti, kdy termín 19. - 23. srpna vyjde na 4034 korun. Další možností je období 26. - 30. srpna pod vedením lektorů z Domu dětí a mládeže Na Výstavišti v Mladé Boleslavi. Ta vyjde na 4215 korun.

Pro nadšence do cyklistiky je připraven kemp v období 15. - 19. července. Kromě základů jízdy, zdolávání překážek a výletů po okolí, nabízí i výtvarné a kreativní aktivity. Děti, které nevlastní kolo, nemusí zoufat. Vybavení je k zapůjčení na místě. Kemp vyjde na 5390 korun. Ve sportovním areálu 8. ZŠ v Mladé Boleslavi proběhne v termínech 8. - 12. a 15. - 19. července další tábor pro cyklisty od 5 do 15 let.

Sportovci mohou využít příměstský tábor v Kosmonosech, kde si vyzkouší nepřeberné množství sportů a zlepší svou kondici. Za termín 19. - 23. srpna rodiče zaplatí 4299 korun. V mladoboleslavském bazénu bude celé léto probíhat sportovní tábor s výukou plavání za 3499 korun.

Malé umělce ve věku od 5 do 11 let jistě okouzlí kreativní tábor pod taktovkou Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti. Taneční kreace a další kreativní techniky si osvojí během 22. - 27. července. Cena je 3644 korun. Dům dětí a mládeže Na Výstavišti nabízí rovněž taneční tábor, a to v termínu 5. - 8. srpna za 3700 korun. Na přelomu července a srpna se odehraje taneční kemp v Bakově nad Jizerou, který mohou navštívit děti od 6 do 15 let. Celý turnus vyjde na 3500 korun.

Pobyt v přírodě zajistí tábor s názvem Na břehu Jizery, kde na zájemce čeká poznávání přírody, práce s materiály, které naleznou kolem sebe, nebo střelba ze vzduchovky. V nabídce je ale také výtvarná činnost a možnost koupání. Za termín 15. - 19. července rodiče zaplatí 2501 korun.

Veselá věda stejně jako každý rok vypsala termíny na jejich týden plný pokusů, objevování a zkoumání. Proběhne na 4. ZŠ TGM Mladá Boleslav ve dvou turnusech, 22. - 26. července a 12. - 16. srpna za 3070 korun. Zúčastnit se můžou i předškoláci a děti do 10 let.

Angličtinu si mohou děti procvičit s lektory z jazykové školy Yellow School v Mladé Boleslavi. Celkem 3 turnusy proběhnou od konce července do poloviny srpna. Zábavný program včetně procvičení slovíček a gramatiky včetně tvořivé činnosti a her stojí 3890 korun.