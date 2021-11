Řada lidí především z řad někdejších zákazníků Bohemia Energy totiž netajila nejen rozčarování, ale přímo šok v souvislosti s tím, jak se jim ze dne na den zvedly pravidelné měsíční platby: někdy i několikanásobně. Jak dále ulevit těm nejpotřebnějším, nyní zvažuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

O vlastním programu pomoci pro obyvatele Mladé Boleslavi nicméně přemýšlí také primátor města Raduan Nwelati (ODS). Míní, že je třeba poskytnout podporu lidem, kteří se mohou dostat do situace, že si úhradu zvýšených záloh za plyn a elektřinu nebudou moci dovolit: tolik peněz prostě dohromady nedají. Na čtvrtek proto primátor svolal mimořádné zasedání mladoboleslavských radních, kteří budou posuzovat, jak by město mohlo reagovat.

Jako případ člověka, který pomoc potřebuje, zmínil Nwelati důchodce, který dosud platil na zálohách tři tisíce korun měsíčně. „Nyní je po něm požadována měsíční záloha ve výši 17 000 Kč,“ upozornil na obrovský nárůst. I v případě listopadového snížení na polovinu, jak ohlásil ministr Havlíček, by to znamenalo, že tento senior má nyní zaplatit bezmála trojnásobek toho, co dřív. Primátor proto společně s dalšími členy vedení města zvažuje možnost zavést v Mladé Boleslavi program pomoci osobám ohroženým energetickou krizí. Ve čtvrtek večer by o něm měli debatovat radní na mimořádném zasedání.

Předběžně Nwelati předpokládá, že město by mohlo poskytnout svým obyvatelům podporu trojím způsobem: zajištěním poradenství pro všechny zájemce, pomocí při zajištění dlouhodobého dodavatele – a v případě těch neohroženějších i finanční pomocí formou bezúročné půjčky, která by jim umožnila překlenout období přechodu od dodavatele poslední instance ke standardnímu dodavateli. Pravidla půjčky by zřejmě byla koncipována tak, aby hrazení měsíčních splátek bylo reálné – avšak současně spjatá s povinností vrátit peníze dříve, pokud příjemce získá finanční pomoc od státu nebo mu bude nějaká částka vrácena dodavatelem po vyúčtování zaplacených záloh.

„Funkční program pomoci by měl být spuštěn v nejzazším termínu do konce příštího týdne,“ očekává primátor. Vyšší míra pomoci včetně té finanční by mohla být určena především rodičům samoživitelům, důchodcům (včetně lidí v invalidním důchodu) a rodinám pobírajícím pomoc v hmotné nouzi.