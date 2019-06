Na tuhle nabídku prozatím leckomu ne příliš známého malebného kraje na okraji někdejšího vojenského prostoru Ralsko nyní upozorňují nově spuštěné webové stránky, dostupné na adrese www.arealvrchbela.cz. „Nechybí jak bližší informace o každé z atrakcí a volnočasových aktivitách, podrobný ceník a potřebné kontakty, tak i aktuality, které informují o zajímavém dění v areálu,“ sdělila Deníku Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály.

Vedoucí areálu Jindřich Medek si nový web pochvaluje. „Konečně má Vrchbělá přehlednou reprezentaci v on-line sféře,“ řekl s tím, že stránky jsou připraveny a uspořádány tak, aby nabídly informace užitečné jak pro vážné zájemce o návštěvu a pobyt, tak i pro ty, kdo o výletu do této atraktivní oblasti zatím jen uvažují. „Věříme, že web k nám přivede nové návštěvníky: ty on-line i ty reálné,“ těší se.

Právě s malou návštěvností se areál dlouhodobě potýká – a v té souvislosti krajští politici opakovaně hovořili o neblahém dědictví někdejšího hejtmana Davida Ratha. Právě za jeho působení a z jeho iniciativy se areál budovaný s využitím evropských dotací začal stavět – a kraj musí zajistit jeho fungování v nezměněné podobě po dobu takzvané udržitelnosti projektu (pokud by to nesplnil, jako příjemce dotace by musel peníze vracet). Zatím není možný ani případný prodej, o němž se opakovaně debatovalo na jednáních krajských zastupitelů – s tím, že kraj jako provozovatel takového areálu asi není ideální a soukromý vlastník by si vedl lépe.

Zatím se multifunkční areál Vrchbělá jeví jako poněkud nedoceňovaná nabídka pro aktivní trávení volného času uprostřed klidné (a také hodnotné i pestré) přírody. I nový web má upozorňovat, že zde lze najít kvalitní zázemí pro řadu aktivit. Návštěvníci se dozvědí i o aktualitách – třeba na sobotu 15. června se chystá slavnostní otevření naučné stezky představující přírodní zajímavosti; současně budou pokřtěna i dvě mláďata pštrosů emu, jež se v místní minizoo vylíhla v dubnu.